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В Свердловской области 31 декабря останется рабочим днем
В Свердловской области 31 декабря останется рабочим днем
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в пятницу, что 31 декабря в регионе будет рабочим днем. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:48
2020-12-18T14:48
новый год—2021
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в пятницу, что 31 декабря в регионе будет рабочим днем."Взвесив все за и против, решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России. Что, безусловно, не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение по своим сотрудникам и переносить выходной, если для этого есть все условия", - ответил Куйвашев на своей странице в Instagram на вопрос будет ли 31 декабря выходным.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.Нерабочим днем 31 декабря сделали 37 регионов. Большая часть из них перенесли рабочий день на субботу, 26 декабря. ЕАО, Волгоградская, Саратовская и Пензенская области приняли решение объявить 31 декабря выходным без переноса рабочего дня. Еще 12 регионов решили сохранить рабочий день 31 декабря.
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РИА Новости
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евгений куйвашев, свердловская область, общество

В Свердловской области 31 декабря останется рабочим днем

14:48 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
Люди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в пятницу, что 31 декабря в регионе будет рабочим днем.
"Взвесив все за и против, решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России. Что, безусловно, не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение по своим сотрудникам и переносить выходной, если для этого есть все условия", - ответил Куйвашев на своей странице в Instagram на вопрос будет ли 31 декабря выходным.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
Нерабочим днем 31 декабря сделали 37 регионов. Большая часть из них перенесли рабочий день на субботу, 26 декабря. ЕАО, Волгоградская, Саратовская и Пензенская области приняли решение объявить 31 декабря выходным без переноса рабочего дня. Еще 12 регионов решили сохранить рабочий день 31 декабря.
 
Новый год—2021Евгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
 
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