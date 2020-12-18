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Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет
Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет
Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:30
2020-12-18T13:34
россия
спортивный арбитражный суд (cas)
владимир джабаров
владимир путин
спорт
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет, сообщается в релизе суда. Запрет суда касается "представителей правительства России". Как отмечается в специальном пункте постановления, к ним относятся в том числе "заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации".По мнению сенатора, российские спортивные юристы уже начали заниматься этим вопросом."Убеждён, что наши спортивные юристы уже занимаются этим", - сказал Джабаров.По словам сенатора, решение CAS юридически неприемлемо, поскольку если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не целые государства или "главы крупнейших олимпийских держав мира".
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россия, спортивный арбитражный суд (cas), владимир джабаров, владимир путин, спорт

Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет

10:30 18.12.2020 (обновлено: 13:34 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет, сообщается в релизе суда. Запрет суда касается "представителей правительства России". Как отмечается в специальном пункте постановления, к ним относятся в том числе "заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации".
"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - заявил Джабаров.
По мнению сенатора, российские спортивные юристы уже начали заниматься этим вопросом.
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"Убеждён, что наши спортивные юристы уже занимаются этим", - сказал Джабаров.
По словам сенатора, решение CAS юридически неприемлемо, поскольку если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не целые государства или "главы крупнейших олимпийских держав мира".
"Что это вообще за структура - CAS? Высшая мировая инстанция? Господь Бог? Это всего лишь спортивный арбитраж, всего лишь чиновники", - подчеркнул он.
 
РоссияСпортивный арбитражный суд (CAS)Владимир ДжабаровВладимир ПутинСпорт
 
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