https://ria.ru/20201218/putin-1589847587.html

Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет

Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет

Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:30

2020-12-18T10:30

2020-12-18T13:34

россия

спортивный арбитражный суд (cas)

владимир джабаров

владимир путин

спорт

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет, сообщается в релизе суда. Запрет суда касается "представителей правительства России". Как отмечается в специальном пункте постановления, к ним относятся в том числе "заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации".По мнению сенатора, российские спортивные юристы уже начали заниматься этим вопросом."Убеждён, что наши спортивные юристы уже занимаются этим", - сказал Джабаров.По словам сенатора, решение CAS юридически неприемлемо, поскольку если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не целые государства или "главы крупнейших олимпийских держав мира".

https://rsport.ria.ru/20201217/flag-1589759282.html

россия

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россия, спортивный арбитражный суд (cas), владимир джабаров, владимир путин, спорт