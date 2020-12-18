https://ria.ru/20201218/putin-1589847587.html
Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет
Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет
Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:30
2020-12-18T10:30
2020-12-18T13:34
россия
спортивный арбитражный суд (cas)
владимир джабаров
владимир путин
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722067_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_f7829c7060a9c6eaa335118cd70e416e.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет, сообщается в релизе суда. Запрет суда касается "представителей правительства России". Как отмечается в специальном пункте постановления, к ним относятся в том числе "заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации".По мнению сенатора, российские спортивные юристы уже начали заниматься этим вопросом."Убеждён, что наши спортивные юристы уже занимаются этим", - сказал Джабаров.По словам сенатора, решение CAS юридически неприемлемо, поскольку если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не целые государства или "главы крупнейших олимпийских держав мира".
https://rsport.ria.ru/20201217/flag-1589759282.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722067_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_501313bb200bfa628050b2ecdfd79dc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спортивный арбитражный суд (cas), владимир джабаров, владимир путин, спорт
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Россия оспорит решение CAS
запретить президенту РФ Владимиру Путину
посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации
по международным делам Владимир Джабаров
.
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет, сообщается в релизе суда. Запрет суда касается "представителей правительства России". Как отмечается в специальном пункте постановления, к ним относятся в том числе "заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации".
"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - заявил Джабаров.
По мнению сенатора, российские спортивные юристы уже начали заниматься этим вопросом.
"Убеждён, что наши спортивные юристы уже занимаются этим", - сказал Джабаров.
По словам сенатора, решение CAS юридически неприемлемо, поскольку если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не целые государства или "главы крупнейших олимпийских держав мира".
"Что это вообще за структура - CAS? Высшая мировая инстанция? Господь Бог? Это всего лишь спортивный арбитраж, всего лишь чиновники", - подчеркнул он.