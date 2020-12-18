Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "НСН" объяснил, кто, по его мнению, больше всего пострадает после запуска "Северного потока — 2".
По мнению эксперта, проигравшими окажутся страны с собственными коммерческими интересами в транзите газа в ЕС.
"Больше всего от ввода "Северного потока — 2" пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ", — сказал Юшков.
Специалист отметил, что сейчас Украина — безальтернативный транзитер, и "Газпром" не в состоянии исполнить свои обязательства по европейским контрактам, не используя газотранспортную систему страны. Но после запуска нового российского проекта у компании появится возможность выбора, и Киев начнет терять контракты на транзит газа.
Юшков выразил мнение, что после истечения действующего контракта транзит российского газа через Украину прекратится. Как отметил эксперт, этот маршрут затратный и географически неудобный, а сама ГТС страны весьма старая.
Российский проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019-го ввели санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что реализация "Северного потока — 2" не предусматривает закрытия транзита через Украину. При этом российский лидер отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть "экономическим во всех смыслах этого слова".