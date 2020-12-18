https://ria.ru/20201218/potok-1589829319.html

Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"

Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "НСН" объяснил, кто, по его мнению, больше всего пострадает после запуска РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T07:17

2020-12-18T07:17

2020-12-18T07:17

игорь юшков

санкции сша против "северного потока — 2"

allseas

цены на нефть

санкции

северный поток — 2

фонд национальной энергетической безопасности

балтийское море

санкции в отношении россии

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Стало известно, кто больше всего пострадает от "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "НСН" объяснил, кто, по его мнению, больше всего пострадает после запуска "Северного потока — 2".По мнению эксперта, проигравшими окажутся страны с собственными коммерческими интересами в транзите газа в ЕС.Специалист отметил, что сейчас Украина — безальтернативный транзитер, и "Газпром" не в состоянии исполнить свои обязательства по европейским контрактам, не используя газотранспортную систему страны. Но после запуска нового российского проекта у компании появится возможность выбора, и Киев начнет терять контракты на транзит газа.Юшков выразил мнение, что после истечения действующего контракта транзит российского газа через Украину прекратится. Как отметил эксперт, этот маршрут затратный и географически неудобный, а сама ГТС страны весьма старая.Российский проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019-го ввели санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что реализация "Северного потока — 2" не предусматривает закрытия транзита через Украину. При этом российский лидер отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть "экономическим во всех смыслах этого слова".

https://ria.ru/20201020/temnota-1580576282.html

https://ria.ru/20201217/potok-1589606833.html

балтийское море

сша

украина

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