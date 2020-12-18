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https://ria.ru/20201218/potok-1589829319.html
Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "НСН" объяснил, кто, по его мнению, больше всего пострадает после запуска РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:17
2020-12-18T07:17
игорь юшков
санкции сша против "северного потока — 2"
allseas
цены на нефть
санкции
северный поток — 2
фонд национальной энергетической безопасности
балтийское море
санкции в отношении россии
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Стало известно, кто больше всего пострадает от "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "НСН" объяснил, кто, по его мнению, больше всего пострадает после запуска "Северного потока — 2".По мнению эксперта, проигравшими окажутся страны с собственными коммерческими интересами в транзите газа в ЕС.Специалист отметил, что сейчас Украина — безальтернативный транзитер, и "Газпром" не в состоянии исполнить свои обязательства по европейским контрактам, не используя газотранспортную систему страны. Но после запуска нового российского проекта у компании появится возможность выбора, и Киев начнет терять контракты на транзит газа.Юшков выразил мнение, что после истечения действующего контракта транзит российского газа через Украину прекратится. Как отметил эксперт, этот маршрут затратный и географически неудобный, а сама ГТС страны весьма старая.Российский проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019-го ввели санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что реализация "Северного потока — 2" не предусматривает закрытия транзита через&nbsp;Украину.&nbsp;При этом российский лидер отметил, что транзит газа через&nbsp;Украину должен соответствовать экономическим требованиям и&nbsp;быть "экономическим во&nbsp;всех смыслах этого слова".
https://ria.ru/20201020/temnota-1580576282.html
https://ria.ru/20201217/potok-1589606833.html
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игорь юшков, санкции сша против "северного потока — 2", allseas, цены на нефть, санкции, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности, балтийское море, санкции в отношении россии, газпром, сша, украина, в мире, экономика

Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"

07:17 18.12.2020
 
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterСтроительство трубопровода "Северный поток-2"
Строительство трубопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "НСН" объяснил, кто, по его мнению, больше всего пострадает после запуска "Северного потока — 2".
По мнению эксперта, проигравшими окажутся страны с собственными коммерческими интересами в транзите газа в ЕС.

"Больше всего от ввода "Северного потока — 2" пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ", — сказал Юшков.

Специалист отметил, что сейчас Украина — безальтернативный транзитер, и "Газпром" не в состоянии исполнить свои обязательства по европейским контрактам, не используя газотранспортную систему страны. Но после запуска нового российского проекта у компании появится возможность выбора, и Киев начнет терять контракты на транзит газа.
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Юшков выразил мнение, что после истечения действующего контракта транзит российского газа через Украину прекратится. Как отметил эксперт, этот маршрут затратный и географически неудобный, а сама ГТС страны весьма старая.
Российский проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019-го ввели санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что реализация "Северного потока — 2" не предусматривает закрытия транзита через Украину. При этом российский лидер отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть "экономическим во всех смыслах этого слова".
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Игорь ЮшковСанкции США против "Северного потока — 2"AllseasЦены на нефтьСанкцииСеверный поток — 2Фонд национальной энергетической безопасностиБалтийское мореСанкции в отношении РоссииГазпромСШАУкраинаВ миреЭкономика
 
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