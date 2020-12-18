https://ria.ru/20201218/plany-1589825656.html

СВР рассказала, как Германия в 1941 году скрывала планы нападения на СССР

СВР рассказала, как Германия в 1941 году скрывала планы нападения на СССР

Чиновники и военные в гитлеровской Германии весной 1941 года, чтобы законспирировать подготовку Третьего рейха к нападению на СССР, начали специально активно... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T04:10

2020-12-18T04:10

2020-12-18T06:55

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Чиновники и военные в гитлеровской Германии весной 1941 года, чтобы законспирировать подготовку Третьего рейха к нападению на СССР, начали специально активно опровергать ходившие в немецком обществе слухи о грядущей войне.Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России – они опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 9 мая 1941 года из Берлина в Москву резидентом советской внешней разведки в Германии Амаяком Кобуловым под оперативным псевдонимом "Захар".В этом сообщении Кобулов ссылается на сведения, полученные от двух легендарных немецких агентов советской разведки и антифашистов - обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним "Старшина"), работавшего в министерстве авиации Германии, и Арвида Харнака ("Корсиканца"), служившего в рейхсминистерстве экономики."С. отмечает, что (в) последнее время подготовку военной операции против СССР стремятся сохранить в полном секрете вплоть до того, что в его учреждении офицеры, занятые русскими вопросами, конспирируют свою работу от коллег из других отделений. Точно так же, по-видимому, по распоряжению сверху стремятся положить конец и опровергнуть слухи о войне Германии против СССР и успокоить общественное мнение", - добавлял резидент.В качестве примера Кобулов со ссылкой на агентурные данные передал: "Морской атташе Германии в Москве телеграфирует, что он часто сталкивается с направленными к нему вопросами – будет ли война с СССР и, конечно, всячески старается доказать, что эти слухи не соответствуют действительности"."Несколько дней тому назад "Корсиканец" сообщил, что представитель Форшунгсамта в его учреждении, который раньше избегал разговоров об СССР, сейчас использует каждый предлог, чтобы заявить, что войны не будет. "Корсиканец" выражает уверенность, что он это делает по заданию свыше, чтобы успокоить общественное мнение и законспирировать ведущуюся подготовку", - передавал Кобулов. Форшунгсамт (Forschunsgamt, "Исследовательское управление") – разведывательное ведомство, работавшее при министерстве авиации гитлеровской Германии. Оно активно занималось прослушиванием телефонных разговоров, радиоперехватом и дешифровкой дипломатических кодов.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

https://ria.ru/20201218/voyna-1589824140.html

https://ria.ru/20201217/gitler-1589634804.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, германия, ссср, берлин (город), общество