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Петербуржцы обсуждают розыгрыш женщины, тащившей скамейку в троллейбус
Петербуржцы обсуждают розыгрыш женщины, тащившей скамейку в троллейбус
Жители Петербурга уже сутки обсуждают курьезный случай с женщиной, пытавшейся занести в общественный транспорт деревянную скамейку, однако инцидент не был... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:28
2020-12-18T13:39
лолита милявская
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Жители Петербурга уже сутки обсуждают курьезный случай с женщиной, пытавшейся занести в общественный транспорт деревянную скамейку, однако инцидент не был зафиксирован в "Горэлектротрансе", а пользователи соцсетей заподозрили, что розыгрыш устроила певица Лолита Милявская.В четверг Милявская в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео с хэштегом repost⁣. "Нет слов...⁣⁣ Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая, вероятно, ей не принадлежит", - написала она в подписи к видео. Сама видеозапись быстро стала вирусной, облетев соцсети и каналы в мессенджерах.На опубликованном видео женщина в шубе пытается занести в салон внушительных размеров скамью. "Выходите из салона! Женщина, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Я сейчас полицию вызову! Уносите скамейку, я сказала", - кричит кондуктор. Женщина со скамейкой в ответ орёт водителю: "Закрывай дверь, люди мерзнут".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс", "такого случая зафиксировано не было, жалоб не поступало, сбоя в работе транспорта также не было".В комментариях к записи пользователи соцсети предположили, что женщиной на видео была сама Лолита. "Лолита, вы наш Чаплин в шубе!" - написала одна из подписчиц. Другая сообщила, что узнала певицу только по голосу.
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лолита милявская, санкт-петербург, общество

Петербуржцы обсуждают розыгрыш женщины, тащившей скамейку в троллейбус

13:28 18.12.2020 (обновлено: 13:39 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТроллейбус в Санкт-Петербурге
Троллейбус в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Жители Петербурга уже сутки обсуждают курьезный случай с женщиной, пытавшейся занести в общественный транспорт деревянную скамейку, однако инцидент не был зафиксирован в "Горэлектротрансе", а пользователи соцсетей заподозрили, что розыгрыш устроила певица Лолита Милявская.
В четверг Милявская в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео с хэштегом repost⁣. "Нет слов...⁣⁣ Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая, вероятно, ей не принадлежит", - написала она в подписи к видео. Сама видеозапись быстро стала вирусной, облетев соцсети и каналы в мессенджерах.
На опубликованном видео женщина в шубе пытается занести в салон внушительных размеров скамью. "Выходите из салона! Женщина, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Я сейчас полицию вызову! Уносите скамейку, я сказала", - кричит кондуктор. Женщина со скамейкой в ответ орёт водителю: "Закрывай дверь, люди мерзнут".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс", "такого случая зафиксировано не было, жалоб не поступало, сбоя в работе транспорта также не было".
"Мы сами с интересом наблюдаем за развитием этой истории. Но точно можем сказать, что в реальности такого случая не было, он бы уже вошёл в городской фольклор с учётом современной скорости распространения информации", - добавили в пресс-службе перевозчика.
В комментариях к записи пользователи соцсети предположили, что женщиной на видео была сама Лолита. "Лолита, вы наш Чаплин в шубе!" - написала одна из подписчиц. Другая сообщила, что узнала певицу только по голосу.
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