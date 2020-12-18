https://ria.ru/20201218/peterburg-1589886723.html

Петербуржцы обсуждают розыгрыш женщины, тащившей скамейку в троллейбус

Петербуржцы обсуждают розыгрыш женщины, тащившей скамейку в троллейбус

Жители Петербурга уже сутки обсуждают курьезный случай с женщиной, пытавшейся занести в общественный транспорт деревянную скамейку, однако инцидент не был... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:28

2020-12-18T13:28

2020-12-18T13:39

лолита милявская

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Жители Петербурга уже сутки обсуждают курьезный случай с женщиной, пытавшейся занести в общественный транспорт деревянную скамейку, однако инцидент не был зафиксирован в "Горэлектротрансе", а пользователи соцсетей заподозрили, что розыгрыш устроила певица Лолита Милявская.В четверг Милявская в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео с хэштегом repost⁣. "Нет слов...⁣⁣ Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая, вероятно, ей не принадлежит", - написала она в подписи к видео. Сама видеозапись быстро стала вирусной, облетев соцсети и каналы в мессенджерах.На опубликованном видео женщина в шубе пытается занести в салон внушительных размеров скамью. "Выходите из салона! Женщина, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Я сейчас полицию вызову! Уносите скамейку, я сказала", - кричит кондуктор. Женщина со скамейкой в ответ орёт водителю: "Закрывай дверь, люди мерзнут".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс", "такого случая зафиксировано не было, жалоб не поступало, сбоя в работе транспорта также не было".В комментариях к записи пользователи соцсети предположили, что женщиной на видео была сама Лолита. "Лолита, вы наш Чаплин в шубе!" - написала одна из подписчиц. Другая сообщила, что узнала певицу только по голосу.

https://ria.ru/20201007/lolita-1578652176.html

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лолита милявская, санкт-петербург, общество