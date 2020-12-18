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Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по COVID-19
Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по COVID-19
Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга пока не получал рекомендации Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в городе, сообщил зампред... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:36
2020-12-18T12:36
2020-12-18T13:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга пока не получал рекомендации Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в городе, сообщил зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."Все ограничительные меры принимаются и снимаются нами только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и наших врачей-эпидемиологов. Пока каких-то распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало, поэтому мы ждем рекомендации от Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению, и после поступления от них рекомендаций, естественно, будут скорейшим образом приниматься те или иные решения", - сказал Ситов журналистам.Смягчение ограничений по коронавирусу в Петербурге возможно только при наличии соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."Поверьте, мы самостоятельно ничего не предпринимаем такого, что идет вразрез с рекомендациями врачей. Мы основываемся исключительно на том базисе, который нам выдает Роспотребнадзор и эпидемиологи. Будет смягчение только в случае их рекомендаций", - отметил он.Как отметил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, Петербург пока соответствует критериям смягчения ограничительных мер по коронавирусу только по такому показателю, как охват тестирования."Ясно, что все устали, и все хотят немного расслабиться – тем более, что впереди Новый год. Но то, как я вижу койки (количество свободных коек для пациентов с коронавирусом – ред.), то я бы, конечно, Новый год не отмечал и всем рекомендовал бы сидеть дома", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости.
Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга
пока не получал рекомендации Роспотребнадзора
по усилению ограничительных мер в городе, сообщил зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
"Все ограничительные меры принимаются и снимаются нами только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и наших врачей-эпидемиологов. Пока каких-то распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало, поэтому мы ждем рекомендации от Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению, и после поступления от них рекомендаций, естественно, будут скорейшим образом приниматься те или иные решения", - сказал Ситов журналистам.
Смягчение ограничений по коронавирусу в Петербурге возможно только при наличии соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
"Это должны решать врачи в первую очередь. Есть эпидемиологи, есть Роспотребнадзор, и как только у нас произойдут какие-то изменения, конечно же, мы будем рассматривать смягчение или ужесточение ограничений. Все зависит от… тех рекомендаций, которые нам дадут", - сказал он журналистам.
"Поверьте, мы самостоятельно ничего не предпринимаем такого, что идет вразрез с рекомендациями врачей. Мы основываемся исключительно на том базисе, который нам выдает Роспотребнадзор и эпидемиологи. Будет смягчение только в случае их рекомендаций", - отметил он.
Как отметил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, Петербург пока соответствует критериям смягчения ограничительных мер по коронавирусу только по такому показателю, как охват тестирования.
"Ясно, что все устали, и все хотят немного расслабиться – тем более, что впереди Новый год. Но то, как я вижу койки (количество свободных коек для пациентов с коронавирусом – ред.), то я бы, конечно, Новый год не отмечал и всем рекомендовал бы сидеть дома", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.