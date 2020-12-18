https://ria.ru/20201218/ogranicheniya-1589873314.html

Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по COVID-19

Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по COVID-19

Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга пока не получал рекомендации Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в городе, сообщил зампред... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:36

2020-12-18T12:36

2020-12-18T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996602_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_51a8314b70caa47697de59f4512dd537.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга пока не получал рекомендации Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в городе, сообщил зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."Все ограничительные меры принимаются и снимаются нами только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и наших врачей-эпидемиологов. Пока каких-то распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало, поэтому мы ждем рекомендации от Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению, и после поступления от них рекомендаций, естественно, будут скорейшим образом приниматься те или иные решения", - сказал Ситов журналистам.Смягчение ограничений по коронавирусу в Петербурге возможно только при наличии соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."Поверьте, мы самостоятельно ничего не предпринимаем такого, что идет вразрез с рекомендациями врачей. Мы основываемся исключительно на том базисе, который нам выдает Роспотребнадзор и эпидемиологи. Будет смягчение только в случае их рекомендаций", - отметил он.Как отметил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, Петербург пока соответствует критериям смягчения ограничительных мер по коронавирусу только по такому показателю, как охват тестирования."Ясно, что все устали, и все хотят немного расслабиться – тем более, что впереди Новый год. Но то, как я вижу койки (количество свободных коек для пациентов с коронавирусом – ред.), то я бы, конечно, Новый год не отмечал и всем рекомендовал бы сидеть дома", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/reydy-1589879302.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество