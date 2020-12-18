https://ria.ru/20201218/ogranicheniya-1589798476.html

"Нельзя просто повесить замок". Ждать ли снятия ограничений в Петербурге

"Нельзя просто повесить замок". Ждать ли снятия ограничений в Петербурге

Этот Новый год станет для петербуржцев самым семейным праздником, без вариантов, шутят в Северной столице. Рестораны, бары и кафе работать не будут. Закроются... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:00

2020-12-18T08:00

2020-12-18T08:00

александр беглов

санкт-петербург

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Санкт-Петербург, Москва, 18 дек — РИА Новости. Этот Новый год станет для петербуржцев самым семейным праздником, без вариантов, шутят в Северной столице. Рестораны, бары и кафе работать не будут. Закроются театры, музеи и выставки. Власти города ужесточили карантинные меры. Мэрия хочет не допустить скопления людей на шумных вечеринках и, видимо, отвадить на время праздников туристов. Владельцы петербургских заведений общепита и гостиниц встревожены. Отток посетителей и падение выручки сильно ударят по и так испытывающему проблемы бизнесу. Смольный обещает помочь, но как именно — пока не уточняет. В ситуации разбиралось РИА Новости. Новый год по-питерски: в четырех стенах и никакого праздникаПо данным регионального управления Роспотребнадзора, Северная столица вышла на плато по коронавирусу. На 100 тысяч человек — около 70 заболевших. Смольный сразу указал на причину всплеска инфекции: концерты и спортивные мероприятия в ноябре. За несоблюдение масочного режима суд оштрафовал Ледовый дворец, где прошли концерты рэпера Басты. Власти отреагировали жестко: в новогодние праздники петербуржцы и туристы останутся без выставок, театров, музеев, а дети — без елок и утренников.Общепит полностью закрывают с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00). Сейчас бары, кафе и рестораны — строго до 23:00. Нарушителей вычисляют городские власти, Роспотребнадзор и силовики. Проводят рейды: последний состоялся в ночь на 12 декабря. Проверяли заведения, уже попавшие в поле зрения контролирующих органов, а также те, что работали без лицензий на алкоголь и трудовых договоров. Улица Рубинштейна: на сорок домов — более пятидесяти кафе, баров и ресторанов на любой вкус. Это достопримечательность Питера — и бренд, и мем одновременно. Обычно в новогодние праздники тут яблоку негде упасть. Теперь здесь не ждут ни питерцев, ни гостей Северной столицы. А ведь туристы возлагали большие надежды на питерские каникулы. "Мы эту поездку планировали не один месяц. Заранее купили билеты, сняли жилье. Деньги отдали немаленькие. И что теперь?! Встречать Новый год в четырех стенах?! И так практически весь 2020-й дома просидели", — возмущается москвич Александр. Желающих отдохнуть в Санкт-Петербурге немало. В условиях закрытых границ попасть сюда стремятся со всей России. И вот карантин. Туристов не будет. Это грозит большими финансовыми потерями кафе, ресторанам, барам. "Многие надеялись на предновогодний период, чтобы залатать дыры в бюджете и отпустить персонал в январе домой с зарплатами. Видимо, не получится", — говорит Александр Ружинский, исполнительный директор объединения предприятий общепита "Рестоград". По его словам, запрет на работу ночью и закрытие фуд-кортов уже уменьшили выручку на 25-30 процентов, а это практически граница рентабельности. Надежда на веснуВ первую волну коронавируса, когда общепит закрыли вообще, арендодатели легко соглашались уступить 30-50 процентов. Сейчас переговоры с ними даются сложнее. "Мы же работаем, хоть ограничено, и послаблений уже нет. Им неважно, что доходы падают", — отмечает Максим Кораблев-Дайсон, совладелец "Хачо и Пури". По его словам, выручка в ноябре сократилась на 25 процентов. Предприниматели надеются, что ситуация начнет стабилизироваться в марте, когда вирус пойдет на спад. А пока думают, как найти средства, чтобы расплатиться с банками. "После первого локдауна мы взяли кредиты, и теперь даже не закрыться. Сейчас в двух ресторанах два кредита. Естественно, по коммерческим ставкам. Пришлось оформить квартиру в качестве залога. Семь с половиной миллионов рублей", — признался владелец двух петербургских ресторанов Александр Затуливетров.Выручка радовала лишь в августе, в сентябре даже сравнялась с прошлогодней. "А в ноябре — минус 25 процентов", — уточняет он. Персонал уже ищет другую работу, например в качестве курьеров.К слову, доставка — единственная надежда в нынешних реалиях. "Второго января, когда общепит Петербурга еще не откроют, планируем работать в таком режиме", — рассказала операционный директор сети заведений грузинской кухни "Хачапури и вино" Аполлинария Левкоева. При этом готовой едой не ограничатся. Предложат замороженные полуфабрикаты, а также набор продуктов для приготовления того или иного блюда по рецепту. Между тем бизнес-сообщество, как и власти, ратует за здоровье клиентов. Как сказал основатель сети ресторанов "Токио-Сити" Сергей Симарев, "при выборе "жизнь или бизнес" вопрос не стоит: в любом случае — жизнь и здоровье людей". "Заявление о том, что мы все равно будем работать вне зависимости от того, сколько людей болеет, сколько умирает, сколько свободных коек, — это не диалог. Конечно, всем надо заботиться о коллективе, платить зарплату, но это нельзя делать по принципу "несмотря ни на что". Да, мы пытаемся выстоять, однако это не означает, что пойдем по головам ради зарплаты персоналу", — подчеркнул он.Однако, предупреждают аналитики, финансовые потери общепита в уходящем году настолько велики, что не все смогут открыться в январе. "Кроме того, есть еще магазины, торговые центры, где тоже поток посетителей сократится. И никто не отменял арендной платы. Вряд ли владельцы помещений ее скостят. Банки потребуют проценты по кредитам. В кафе и ресторанах испортятся заранее закупленные продукты с небольшим сроком годности. Конечно, есть вариант, что власти сейчас просто заранее распугают туристов и удовлетворятся этим, а затем все-таки позволят заведениям нормально работать ради удобства петербуржцев. Но даже при таком раскладе ущерб для кафе, ресторанов и особенно отелей очень значительный", — рассуждает Петр Пушкарев. По его словам, городским властям необходимо изыскать финансы. Например, запросить помощь на федеральном уровне и полученные средства распределить в пострадавшем секторе. Можно вернуть деньги заведениям в виде конкретного процента от ранее уплаченных в городскую казну налогов за средний месяц прошлого года. И с обязательно оговоренным целевым использованием части субсидий на зарплату персоналу в размере не одного МРОТ, а хотя бы 50 процентов нормального для новогоднего периода заработка. На все воля коронавирусаНа прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что городские власти провели несколько встреч с представителями бизнеса, в том числе ресторанного. Позже он даже пообещал, что, если эпидемическая ситуация в городе улучшится, власти снимут ограничения. Что конкретно предложат предпринимателям, в Смольном пока не уточняют.Как уточнил Ружинский, диалог рестораторов с городскими властями не прерывается. "Для города такой формат оказался самым удобным, понятным и конструктивным. Приореты однозначные: на первом месте жизни людей, на втором — экономика", — добавил он. По словам Левкоевой, бизнес надеется, что власти помогут урегулировать отношения предприятий общепита с арендодателями. "Ведь некоторые заведения нашей сети закрыты, а аренду приходится все так же платить", — посетовала собеседница агентства.В случае стабилизации эпидемической ситуации власти готовы рассмотреть вопрос об изменении графика работы предприятий общественного питания. Остается надеяться, что решение примут в ближайшее время. Иначе, предупреждают аналитики, улицу Рубинштейна и другие не менее знаменитые места Питера будут украшать лишь вывески пустующих ресторанов, кафе и магазинов.

https://ria.ru/20201209/pandemiya-1588395398.html

https://ria.ru/20201215/kazan-1589328443.html

https://ria.ru/20201215/peterburg-1589313435.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр беглов, санкт-петербург