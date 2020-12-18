Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589928643.html
Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
В кабмине ФРГ отказались комментировать заявления президента РФ Владимира Путина по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:18
2020-12-18T16:19
госпитализация алексея навального
кристофер бургер
сергей лавров
алексей навальный
мид германии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337381_0:194:3072:1921_1920x0_80_0_0_d25e2d138dbe06e2d93afa6deec582df.jpg
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались комментировать заявления президента РФ Владимира Путина по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным.В ходе большой пресс-конференции глава РФ Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также в ходе общения Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства. По его словам, это не расследование, а "легализация работы американских спецслужб", Путин добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США - "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать"."Эти высказывания говорят сами за себя, я не комментирую их", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос прессы, как он оценивает заявления главы российского государства о том, что если бы Навального пытались отравить, то "наверное, довели бы до конца".Отказался от комментариев и представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" блогера там.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/putin-1589699235.html
https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588996402.html
https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589310411.html
https://ria.ru/20201130/navalnyy-1586992212.html
москва
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337381_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_8b581ddba6da40ed5a8b7889261f00a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, кристофер бургер, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, берлин (город), в мире

Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным

16:18 18.12.2020 (обновлено: 16:19 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались комментировать заявления президента РФ Владимира Путина по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным.
В ходе большой пресс-конференции глава РФ Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также в ходе общения Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства. По его словам, это не расследование, а "легализация работы американских спецслужб", Путин добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США - "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 14:36
"Кому он нужен-то?" Путин высказался об "отравлении" Навального
"Эти высказывания говорят сами за себя, я не комментирую их", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос прессы, как он оценивает заявления главы российского государства о том, что если бы Навального пытались отравить, то "наверное, довели бы до конца".
Отказался от комментариев и представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.
Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 14:44
Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального
CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.
При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" блогера там.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.
В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:06
Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 16:15
Заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО
 
Госпитализация Алексея НавальногоКристофер БургерСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ГерманииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали, с чем связаны обвинения следователю Агаджаняну
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
Лента новостейМолния