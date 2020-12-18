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В Германии рассказали о допросе Навального по запросу России
В Германии рассказали о допросе Навального по запросу России
Прокуратура Берлина в четверг допросила Алексея Навального по запросу России о правовой помощи, заявил на брифинге представитель минюста ФРГ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:35
2020-12-18T16:37
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
швеция
москва
в мире
госпитализация алексея навального
германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 18 дек — РИА Новости. Прокуратура Берлина в четверг допросила Алексея Навального по запросу России о правовой помощи, заявил на брифинге представитель минюста ФРГ."Мы хотим указать на то, что во время допроса в прокуратуре Берлина не присутствовали российские следователи. Навального отравили в России, и он категорически возражал против присутствия российских следователей на допросе", — заявил представитель минюста.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/putin-1589737337.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/navalnyy-1589909447.html
швеция
москва
германия
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мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, в мире, госпитализация алексея навального, германия, берлин (город)

В Германии рассказали о допросе Навального по запросу России

15:35 18.12.2020 (обновлено: 16:37 18.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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БЕРЛИН, 18 дек — РИА Новости. Прокуратура Берлина в четверг допросила Алексея Навального по запросу России о правовой помощи, заявил на брифинге представитель минюста ФРГ.
"Мы хотим указать на то, что во время допроса в прокуратуре Берлина не присутствовали российские следователи. Навального отравили в России, и он категорически возражал против присутствия российских следователей на допросе", — заявил представитель минюста.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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"Разбирались бы с проблемой". Путин обратился к Западу по Навальному
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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