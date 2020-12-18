Песков ответил на вопрос о слежке спецслужб за Навальным
14:09 18.12.2020 (обновлено: 16:09 18.12.2020)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецслужбы всегда присматривают за теми, кто контактирует с их зарубежными коллегами и призывает к насильственной смене власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал слова Владимира Путина в отношении Алексея Навального.
Во время ежегодной пресс-конференции президенту задали вопрос о "расследовании", в котором приводились якобы имена и фотографии сотрудников ФСБ, причастных к "отравлению" Навального. Президент назвал эти публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб" и добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США — "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".
"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств, ну и к этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем в мире", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означают ли слова Путина то, что контроль за Навальным происходит и продолжится далее.