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Песков ответил на вопрос о слежке спецслужб за Навальным
Песков ответил на вопрос о слежке спецслужб за Навальным
Спецслужбы всегда присматривают за теми, кто контактирует с их зарубежными коллегами и призывает к насильственной смене власти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:09
2020-12-18T16:09
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецслужбы всегда присматривают за теми, кто контактирует с их зарубежными коллегами и призывает к насильственной смене власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал слова Владимира Путина в отношении Алексея Навального.Во время ежегодной пресс-конференции президенту задали вопрос о "расследовании", в котором приводились якобы имена и фотографии сотрудников ФСБ, причастных к "отравлению" Навального. Президент назвал эти публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб" и добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США — "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать"."Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств, ну и к этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем в мире", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означают ли слова Путина то, что контроль за Навальным происходит и продолжится далее.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, общество

Песков ответил на вопрос о слежке спецслужб за Навальным

14:09 18.12.2020 (обновлено: 16:09 18.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецслужбы всегда присматривают за теми, кто контактирует с их зарубежными коллегами и призывает к насильственной смене власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал слова Владимира Путина в отношении Алексея Навального.
Во время ежегодной пресс-конференции президенту задали вопрос о "расследовании", в котором приводились якобы имена и фотографии сотрудников ФСБ, причастных к "отравлению" Навального. Президент назвал эти публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб" и добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США — "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".
"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств, ну и к этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем в мире", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означают ли слова Путина то, что контроль за Навальным происходит и продолжится далее.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
12:41
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковОбщество
 
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