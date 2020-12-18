На Кубани возобновили расследование зверств нацистов в 1941-1943 годах
09:43 18.12.2020 (обновлено: 12:17 18.12.2020)
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На Кубани спустя 48 лет возобновили расследование зверств зондеркоманды, происходивших в период Великой Отечественной войны. К ним может быть причастен бывший переводчик нацистов Гельмут Оберлендер.
"По инициативе Генпрокуратуры отменено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР членами гитлеровского карательного органа зондеркоманда СС-10а", — сообщили в региональной прокуратуре.
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
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Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
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Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
3 из 3
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
1 из 3
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
2 из 3
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
3 из 3
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Во время предыдущего расследования, которое проводил еще Комитет госбезопасности СССР, выяснилось, что в начале 1940-х члены этой группы массово уничтожали мирных жителей в Краснодарском крае и Ростовской области.
Так, с августа 1942 года по январь 1943-го в кубанской станице Марьянская нацисты расстреляли 47 человек, в станице Березанской в газовых камерах-"душегубках" погибли около 300 местных, в станице Третья Речка Кочеты (Чернышевка) — 42 пациента детской психбольницы, в Краснодаре — минимум 40 пациентов больниц, в станице Старо-Щербиновская — более 400, в том числе 214 детдомовцев.
В советское время материалы о преступлениях передали ФРГ, а ряд виновных получили сроки, в том числе начальник зондеркоманды Курт Кристман. Уголовные дела против еще трех участников его группы закрыли "по различным основаниям". В итоге в 1972 году Советский Союз приостановил расследование, так как личности других нацистских преступников установить не удалось.
Поскольку недавно стали известны подробности о судьбе одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды — Гельмута Оберлендера, — следствие решили возобновить.
Как отмечает региональное управление СК, цель — установить "конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния". Среди них — Оберлендер и другие, в том числе военнослужащие зондеркоманды.
Оберлендер — этнический немец, уроженец Украины, сейчас живет в Канаде. Фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сам он не отрицает, что служил в "отрядах смерти". Однако, по словам 96-летнего Оберлендера, к убийствам он не причастен. В то же время СК выяснил, что Оберлендер так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.
Ранее Оберлендера лишили канадского гражданства, так как он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов и скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. Он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, но рассмотрение затянулось из-за пандемии.
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
1 из 2
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
2 из 2
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
1 из 2
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
2 из 2
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
При этом, как следует из материалов управления ФСБ по Краснодарскому краю, с которыми ознакомилось РИА Новости, бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А участвовал в казнях не только в Ростовской области, но и в районе Таганрога и Краснодара.
Среди представленных документов — выписки из уголовного дела против уроженцев различных областей СССР Адольфа Райле, Отто Нюренберга, Луки Бема, Севастьяна Рихмайера и Андрея Циммермана, служивших переводчиками в группе СС-10А и расстрелянных в 1961 году.
Так, один из допрошенных сообщил, как в составе специального отряда в августе 1942-го прибыл в Краснодар.
"Примерно в ноябре 1942 года на автомашинах под руководством начальника команды оберштурмбаннфюрера Кристмана в числе десяти-пятнадцати работников: Кристмана, Нойкойфера, Юргенса, Швайгерта Вилли, переводчиков Оберлендера, Литих, Кооп, Райле Адольфа (неточно) и других, фамилии которых не помню, выезжали в станицу Крымскую, где казнили через повешение трех советских партизан", — заявил он.
Особое место в показаниях Луки Бема занимает рассказ об убийстве зондеркомандой в том же году пациентов детской психиатрической больницы в передвижных "душегубках".
"Детям не было сказано, что их ожидает смерть... Так как дети не могли самостоятельно двигаться, их подносили к машине, где одна женщина из обслуживающего персонала укладывала их рядом друг с другом. Так как не хватало места, детей старшего возраста бросали друг на друга. Дети плакали, также плакал и обслуживающий персонал, который их выносил. Кто оказывал сопротивление, того силой заталкивали в машину", — сказал Бем.