https://ria.ru/20201218/natsisty-1589840258.html

На Кубани возобновили расследование зверств нацистов в 1941-1943 годах

На Кубани возобновили расследование зверств нацистов в 1941-1943 годах

На Кубани спустя 48 лет возобновили расследование зверств зондеркоманды, происходивших в период Великой Отечественной войны. К ним может быть причастен бывший... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:43

2020-12-18T09:43

2020-12-18T12:17

гельмут оберлендер

ростовская область

ссср

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

генеральная прокуратура рф

краснодарский край

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На Кубани спустя 48 лет возобновили расследование зверств зондеркоманды, происходивших в период Великой Отечественной войны. К ним может быть причастен бывший переводчик нацистов Гельмут Оберлендер. "По инициативе Генпрокуратуры отменено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР членами гитлеровского карательного органа зондеркоманда СС-10а", — сообщили в региональной прокуратуре.Во время предыдущего расследования, которое проводил еще Комитет госбезопасности СССР, выяснилось, что в начале 1940-х члены этой группы массово уничтожали мирных жителей в Краснодарском крае и Ростовской области. Так, с августа 1942 года по январь 1943-го в кубанской станице Марьянская нацисты расстреляли 47 человек, в станице Березанской в газовых камерах-"душегубках" погибли около 300 местных, в станице Третья Речка Кочеты (Чернышевка) — 42 пациента детской психбольницы, в Краснодаре — минимум 40 пациентов больниц, в станице Старо-Щербиновская — более 400, в том числе 214 детдомовцев.В советское время материалы о преступлениях передали ФРГ, а ряд виновных получили сроки, в том числе начальник зондеркоманды Курт Кристман. Уголовные дела против еще трех участников его группы закрыли "по различным основаниям". В итоге в 1972 году Советский Союз приостановил расследование, так как личности других нацистских преступников установить не удалось.Поскольку недавно стали известны подробности о судьбе одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды — Гельмута Оберлендера, — следствие решили возобновить. Как отмечает региональное управление СК, цель — установить "конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния". Среди них — Оберлендер и другие, в том числе военнослужащие зондеркоманды.Оберлендер — этнический немец, уроженец Украины, сейчас живет в Канаде. Фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сам он не отрицает, что служил в "отрядах смерти". Однако, по словам 96-летнего Оберлендера, к убийствам он не причастен. В то же время СК выяснил, что Оберлендер так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.Ранее Оберлендера лишили канадского гражданства, так как он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов и скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. Он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, но рассмотрение затянулось из-за пандемии.При этом, как следует из материалов управления ФСБ по Краснодарскому краю, с которыми ознакомилось РИА Новости, бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А участвовал в казнях не только в Ростовской области, но и в районе Таганрога и Краснодара. Среди представленных документов — выписки из уголовного дела против уроженцев различных областей СССР Адольфа Райле, Отто Нюренберга, Луки Бема, Севастьяна Рихмайера и Андрея Циммермана, служивших переводчиками в группе СС-10А и расстрелянных в 1961 году.Так, один из допрошенных сообщил, как в составе специального отряда в августе 1942-го прибыл в Краснодар.Особое место в показаниях Луки Бема занимает рассказ об убийстве зондеркомандой в том же году пациентов детской психиатрической больницы в передвижных "душегубках"."Детям не было сказано, что их ожидает смерть... Так как дети не могли самостоятельно двигаться, их подносили к машине, где одна женщина из обслуживающего персонала укладывала их рядом друг с другом. Так как не хватало места, детей старшего возраста бросали друг на друга. Дети плакали, также плакал и обслуживающий персонал, который их выносил. Кто оказывал сопротивление, того силой заталкивали в машину", — сказал Бем.

https://ria.ru/20201218/pomosch-1589826194.html

https://ria.ru/20201218/mussolini-1589826035.html

https://ria.ru/20201218/plany-1589825656.html

ростовская область

ссср

краснодарский край

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гельмут оберлендер, ростовская область, ссср, великая отечественная война (1941-1945), генеральная прокуратура рф, краснодарский край