https://ria.ru/20201218/muzyka-1589946517.html
Билборд с портретом Чайковского появился на Таймс-сквер
Билборд с портретом Чайковского появился на Таймс-сквер
Петр Чайковский стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд Spotify на Таймс-сквер. Как рассказали в аудиостриминговом сервисе, масштабное... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:14
2020-12-18T18:14
2020-12-18T18:14
культура
spotify
музыка
новости культуры
лондонский симфонический оркестр
российский национальный оркестр
петр чайковский
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Петр Чайковский стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд Spotify на Таймс-сквер. Как рассказали в аудиостриминговом сервисе, масштабное изображение композитора разместили в пятницу.Ранее Spotify назвал имена российских музыкантов, наиболее популярных среди иностранных слушателей. Абсолютным лидером по прослушиваниям стал Петр Чайковский."Чтобы отдать дань творчеству Чайковского, наружную рекламу с изображением композитора разместили на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, — рассказали в в пресс-службе сервиса в России. — На сегодняшний день его ежемесячная аудитория составляет 4,8 миллиона слушателей по всему миру. Его лучшие произведения были собраны в специальной подборке "This is Tchaikovsky".В пятерку самых популярных композиций Чайковского входят: второе действие балета "Лебединое озеро" в исполнении Лондонского симфонического оркестра, "Вальс цветов" и "Танец Феи Драже" из "Щелкунчика" в исполнении Берлинской филармонии и Российского национального оркестра соответсвенно.Следом идут "Марш из "Щелкунчика" (тоже в исполнении Берлинской филармонии) и сцена "Мама" из произведения "Детский альбом" в исполнении американской пианистки Кэрол Розенбергер.
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spotify, музыка, новости культуры, лондонский симфонический оркестр, российский национальный оркестр, петр чайковский, нью-йорк (город)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Петр Чайковский стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд Spotify на Таймс-сквер. Как рассказали в аудиостриминговом сервисе, масштабное изображение композитора разместили в пятницу.
Ранее Spotify назвал
имена российских музыкантов, наиболее популярных среди иностранных слушателей. Абсолютным лидером по прослушиваниям стал Петр Чайковский.
"Чтобы отдать дань творчеству Чайковского, наружную рекламу с изображением композитора разместили на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, — рассказали в в пресс-службе сервиса в России. — На сегодняшний день его ежемесячная аудитория составляет 4,8 миллиона слушателей по всему миру. Его лучшие произведения были собраны в специальной подборке "This is Tchaikovsky".
В пятерку самых популярных композиций Чайковского входят: второе действие балета "Лебединое озеро" в исполнении Лондонского симфонического оркестра, "Вальс цветов" и "Танец Феи Драже" из "Щелкунчика" в исполнении Берлинской филармонии и Российского национального оркестра соответсвенно.
Следом идут "Марш из "Щелкунчика" (тоже в исполнении Берлинской филармонии) и сцена "Мама" из произведения "Детский альбом" в исполнении американской пианистки Кэрол Розенбергер.