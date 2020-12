https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html

Spotify назвал самых популярных у иностранцев российских музыкантов

Spotify назвал самых популярных у иностранцев российских музыкантов

Самыми популярными российскими музыкантами среди иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Tony Igy, это следует из данных... РИА Новости, 08.12.2020

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами среди иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Tony Igy, это следует из данных стримингового сервиса.На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека "Astronomia". Еще в этом году он выпустил несколько новых синглов и переиздал свой хит "Pentagramma".Дуэт Rauf & Faik из Ижевска занял третью строчку рейтинга. В этом году они выпустили сразу несколько успешных синглов, в том числе "Если тебе будет грустно", записанный совместно с NILETTO, а также "Запомни I love you" с SHAMI и кавер на TikTok-хит Дани Милохина "Я дома". Также в рейтинге оказался еще один DJ-проект, петербургский дуэт Matisse & Sadko. Авторы трека "Hi Scandinavia" в 2020 году выпустили несколько синглов, включая "Sweet Life", "Now or Never" и "Strings Again". Пятерку завершает диджей из Энгельса ARTY, который ранее записывал совместные треки с Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk. В этом году он выпустил серию мини-альбомов и полноценную пластинку "From Russia With Love". Кроме того, этим летом трек "Офигенно" группы АИГЕЛ попал в британский флагманский плейлист альтернативной электроники ALTAR, а "Tacos" от Little Big добавили в редакторские подборки сервиса в Финляндии и Швеции.

