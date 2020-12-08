Spotify назвал самых популярных у иностранцев российских музыкантов
13:27 08.12.2020 (обновлено: 15:20 08.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами среди иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Tony Igy, это следует из данных стримингового сервиса.
"Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов стало имя Петра Чайковского, — рассказали в пресс-службе сервиса в России. — Его композиции в исполнении различных оркестров и солистов публиковались в рамках сочинений или отдельных сборников. В Spotify сейчас доступно более 100 плейлистов творчества композитора"
На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека "Astronomia". Еще в этом году он выпустил несколько новых синглов и переиздал свой хит "Pentagramma".
Дуэт Rauf & Faik из Ижевска занял третью строчку рейтинга. В этом году они выпустили сразу несколько успешных синглов, в том числе "Если тебе будет грустно", записанный совместно с NILETTO, а также "Запомни I love you" с SHAMI и кавер на TikTok-хит Дани Милохина "Я дома".
Также в рейтинге оказался еще один DJ-проект, петербургский дуэт Matisse & Sadko. Авторы трека "Hi Scandinavia" в 2020 году выпустили несколько синглов, включая "Sweet Life", "Now or Never" и "Strings Again".
© Фото : @instagram/tony_igy___ Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
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Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсполнители песен Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
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Исполнители песен Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
© Фото : @instagram/matissesadko
DJ-дуэт Matisse & Sadko, авторы музыки в стиле House братья Александр и Юрий Пархоменко
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DJ-дуэт Matisse & Sadko, авторы музыки в стиле House братья Александр и Юрий Пархоменко
1 из 5
Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
2 из 5
Исполнители песен Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
3 из 5
DJ-дуэт Matisse & Sadko, авторы музыки в стиле House братья Александр и Юрий Пархоменко
Пятерку завершает диджей из Энгельса ARTY, который ранее записывал совместные треки с Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk. В этом году он выпустил серию мини-альбомов и полноценную пластинку "From Russia With Love".
Кроме того, этим летом трек "Офигенно" группы АИГЕЛ попал в британский флагманский плейлист альтернативной электроники ALTAR, а "Tacos" от Little Big добавили в редакторские подборки сервиса в Финляндии и Швеции.
1 декабря, 11:56КультураВ Spotify рассказали, что слушали россияне в этом году