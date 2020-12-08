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https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html
Spotify назвал самых популярных у иностранцев российских музыкантов
Spotify назвал самых популярных у иностранцев российских музыкантов
Самыми популярными российскими музыкантами среди иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Tony Igy, это следует из данных... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:27
2020-12-08T15:20
культура
spotify
little big
музыка
новости культуры
знаменитости
петр чайковский
швеция
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами среди иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf &amp; Faik и Tony Igy, это следует из данных стримингового сервиса.На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека "Astronomia". Еще в этом году он выпустил несколько новых синглов и переиздал свой хит "Pentagramma".Дуэт Rauf &amp; Faik из Ижевска занял третью строчку рейтинга. В этом году они выпустили сразу несколько успешных синглов, в том числе "Если тебе будет грустно", записанный совместно с NILETTO, а также "Запомни I love you" с SHAMI и кавер на TikTok-хит Дани Милохина "Я дома". Также в рейтинге оказался еще один DJ-проект, петербургский дуэт Matisse &amp; Sadko. Авторы трека "Hi Scandinavia" в 2020 году выпустили несколько синглов, включая "Sweet Life", "Now or Never" и "Strings Again". Пятерку завершает диджей из Энгельса ARTY, который ранее записывал совместные треки с Armin van Buuren, Above &amp; Beyond и Paul van Dyk. В этом году он выпустил серию мини-альбомов и полноценную пластинку "From Russia With Love". Кроме того, этим летом трек "Офигенно" группы АИГЕЛ попал в британский флагманский плейлист альтернативной электроники ALTAR, а "Tacos" от Little Big добавили в редакторские подборки сервиса в Финляндии и Швеции.
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spotify, little big, музыка, новости культуры, знаменитости, петр чайковский, швеция, финляндия, ижевск

Spotify назвал самых популярных у иностранцев российских музыкантов

13:27 08.12.2020 (обновлено: 15:20 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами среди иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Tony Igy, это следует из данных стримингового сервиса.

"Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов стало имя Петра Чайковского, — рассказали в пресс-службе сервиса в России. — Его композиции в исполнении различных оркестров и солистов публиковались в рамках сочинений или отдельных сборников. В Spotify сейчас доступно более 100 плейлистов творчества композитора"

На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека "Astronomia". Еще в этом году он выпустил несколько новых синглов и переиздал свой хит "Pentagramma".
Дуэт Rauf & Faik из Ижевска занял третью строчку рейтинга. В этом году они выпустили сразу несколько успешных синглов, в том числе "Если тебе будет грустно", записанный совместно с NILETTO, а также "Запомни I love you" с SHAMI и кавер на TikTok-хит Дани Милохина "Я дома".
Также в рейтинге оказался еще один DJ-проект, петербургский дуэт Matisse & Sadko. Авторы трека "Hi Scandinavia" в 2020 году выпустили несколько синглов, включая "Sweet Life", "Now or Never" и "Strings Again".
© Фото : @instagram/tony_igy___ Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
1 из 5
Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
© Фото : @instagram/tony_igy___
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсполнители песен Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
Исполнители песен Rauf & Faik
2 из 5
Исполнители песен Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото : @instagram/matissesadko

DJ-дуэт Matisse & Sadko, авторы музыки в стиле House братья Александр и Юрий Пархоменко

DJ-дуэт, авторы музыки в стиле House братья Александр и Юрий Пархоменко
3 из 5

DJ-дуэт Matisse & Sadko, авторы музыки в стиле House братья Александр и Юрий Пархоменко

© Фото : @instagram/matissesadko
CC BY-SA 4.0 / Arty / Российский музыкант и диджей Артем Столяров (ARTY)
Российский музыкант и диджей Артем Столяров (ARTY)
4 из 5
Российский музыкант и диджей Артем Столяров (ARTY)
CC BY-SA 4.0 / Arty /
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский композитор Петр Ильич Чайковский в Женеве.
Русский композитор Чайковский
5 из 5
Русский композитор Петр Ильич Чайковский в Женеве.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 5
Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
© Фото : @instagram/tony_igy___
2 из 5
Исполнители песен Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

DJ-дуэт Matisse & Sadko, авторы музыки в стиле House братья Александр и Юрий Пархоменко

© Фото : @instagram/matissesadko
4 из 5
Российский музыкант и диджей Артем Столяров (ARTY)
CC BY-SA 4.0 / Arty /
5 из 5
Русский композитор Петр Ильич Чайковский в Женеве.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Пятерку завершает диджей из Энгельса ARTY, который ранее записывал совместные треки с Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk. В этом году он выпустил серию мини-альбомов и полноценную пластинку "From Russia With Love".
Кроме того, этим летом трек "Офигенно" группы АИГЕЛ попал в британский флагманский плейлист альтернативной электроники ALTAR, а "Tacos" от Little Big добавили в редакторские подборки сервиса в Финляндии и Швеции.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 11:56Культура
В Spotify рассказали, что слушали россияне в этом году
 
КультураSpotifyLittle BigМузыкаНовости культурыЗнаменитостиПетр ЧайковскийШвецияФинляндияИжевск
 
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