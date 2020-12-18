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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/mutatsiya-1589990394.html
В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса
В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса
Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T23:32
2020-12-18T23:33
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания, сообщили в министерстве здравоохранения государства.Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.Отмечается, что до фиксирования новой мутации в ЮАР, о ней сообщали в некоторых других странах, в том числе Великобритании и Австралии.Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе заявил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать другие правила, введенные из-за пандемии коронавируса.По данным минздрава, общее число случаев COVID-19 в ЮАР в пятницу превысило 900 тысяч, скончались 24 285 человек. Выздоровели более 783 тысяч ранее заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, великобритания, австралия, юар, в мире

В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса

23:32 18.12.2020 (обновлено: 23:33 18.12.2020)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания, сообщили в министерстве здравоохранения государства.
Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.
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Отмечается, что до фиксирования новой мутации в ЮАР, о ней сообщали в некоторых других странах, в том числе Великобритании и Австралии.
Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе заявил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать другие правила, введенные из-за пандемии коронавируса.
По данным минздрава, общее число случаев COVID-19 в ЮАР в пятницу превысило 900 тысяч, скончались 24 285 человек. Выздоровели более 783 тысяч ранее заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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