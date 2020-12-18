https://ria.ru/20201218/mutatsiya-1589990394.html

В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса

В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса

Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T23:32

2020-12-18T23:32

2020-12-18T23:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания, сообщили в министерстве здравоохранения государства.Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.Отмечается, что до фиксирования новой мутации в ЮАР, о ней сообщали в некоторых других странах, в том числе Великобритании и Австралии.Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе заявил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать другие правила, введенные из-за пандемии коронавируса.По данным минздрава, общее число случаев COVID-19 в ЮАР в пятницу превысило 900 тысяч, скончались 24 285 человек. Выздоровели более 783 тысяч ранее заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/koronavirus-1587879878.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/velikobritaniya-1589212657.html

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