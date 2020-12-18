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Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:14
2020-12-18T16:18
валерий грибакин
московский гарнизонный военный суд
балашиха
сергей милейко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА Новости в суде."Милейко обвиняется части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 января", - сказал собеседник агентства.Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.Как писал "Коммерсант", следствие считает, что в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую. Кроме того, генерала проверяли на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию - это направление он курировал как главный тыловик ведомства, - и ущерб, по данным газеты, мог превысить 680 миллионов рублей.
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валерий грибакин, московский гарнизонный военный суд, балашиха, сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия

Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве

16:14 18.12.2020 (обновлено: 16:18 18.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСергей Милейко
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА Новости в суде.
"Милейко обвиняется части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 января", - сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.
Как писал "Коммерсант", следствие считает, что в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую. Кроме того, генерала проверяли на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию - это направление он курировал как главный тыловик ведомства, - и ущерб, по данным газеты, мог превысить 680 миллионов рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
15:15
Следователя СК обвинили в фальсификации доказательств
 
Валерий ГрибакинМосковский гарнизонный военный судБалашихаСергей МилейкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
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