https://ria.ru/20201218/moshennichestvo-1589927462.html

Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве

Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:14

2020-12-18T16:14

2020-12-18T16:18

валерий грибакин

московский гарнизонный военный суд

балашиха

сергей милейко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580938781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c20c934d2070ba8b932b2424d0092704.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА Новости в суде."Милейко обвиняется части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 января", - сказал собеседник агентства.Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.Как писал "Коммерсант", следствие считает, что в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую. Кроме того, генерала проверяли на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию - это направление он курировал как главный тыловик ведомства, - и ущерб, по данным газеты, мог превысить 680 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201218/falsifikatsiya-1589912166.html

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий грибакин, московский гарнизонный военный суд, балашиха, сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия