https://ria.ru/20201218/moshennichestvo-1589927462.html
Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:14
2020-12-18T16:14
2020-12-18T16:18
валерий грибакин
московский гарнизонный военный суд
балашиха
сергей милейко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580938781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c20c934d2070ba8b932b2424d0092704.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА Новости в суде."Милейко обвиняется части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 января", - сказал собеседник агентства.Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.Как писал "Коммерсант", следствие считает, что в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую. Кроме того, генерала проверяли на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию - это направление он курировал как главный тыловик ведомства, - и ущерб, по данным газеты, мог превысить 680 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201218/falsifikatsiya-1589912166.html
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580938781_249:90:1266:853_1920x0_80_0_0_ca7fbd9138d3505b3d683cbac4b9af0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий грибакин, московский гарнизонный военный суд, балашиха, сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия