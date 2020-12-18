https://ria.ru/20201218/mirotvortsy-1589827499.html

Миротворцы рассказали школьникам в Карабахе о мерах безопасности

Миротворцы рассказали школьникам в Карабахе о мерах безопасности

Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T05:20

2020-12-18T05:20

2020-12-18T07:29

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589770952_0:19:3032:1725_1920x0_80_0_0_6522923810121c73129cf41992274646.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Всего в занятиях участвовали более 80 учеников средних и старших классов, учителя и родители школьников. Миротворцы рассказали о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов, их классификацию, а также показали, как оказывать первую медпомощь.Школьникам показали образцы экипировки российских военнослужащих для защиты сапера от поражающих факторов взрыва, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М "Коршун", обнаруживающий взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем.

https://ria.ru/20201217/karabakh-1589710407.html

россия

нагорный карабах

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, москва