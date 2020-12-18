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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Миротворцы рассказали школьникам в Карабахе о мерах безопасности
Миротворцы рассказали школьникам в Карабахе о мерах безопасности
Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:20
2020-12-18T07:29
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Всего в занятиях участвовали более 80 учеников средних и старших классов, учителя и родители школьников. Миротворцы рассказали о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов, их классификацию, а также показали, как оказывать первую медпомощь.Школьникам показали образцы экипировки российских военнослужащих для защиты сапера от поражающих факторов взрыва, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М "Коршун", обнаруживающий взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем.
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россия, нагорный карабах, москва

Миротворцы рассказали школьникам в Карабахе о мерах безопасности

05:20 18.12.2020 (обновлено: 07:29 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПредставитель российских миротворцев в селе Чартар
Представитель российских миротворцев в селе Чартар - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе провели занятия по соблюдению мер безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов с учащимися общеобразовательной школы № 1 города Чартар, Аскеранского района", - говорится в сообщении.
Всего в занятиях участвовали более 80 учеников средних и старших классов, учителя и родители школьников. Миротворцы рассказали о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов, их классификацию, а также показали, как оказывать первую медпомощь.
Школьникам показали образцы экипировки российских военнослужащих для защиты сапера от поражающих факторов взрыва, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М "Коршун", обнаруживающий взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем.
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