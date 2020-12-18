https://ria.ru/20201218/mirotvortsy-1589827499.html
Миротворцы рассказали школьникам в Карабахе о мерах безопасности
Миротворцы рассказали школьникам в Карабахе о мерах безопасности
Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:20
2020-12-18T05:20
2020-12-18T07:29
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские миротворцы провели в Нагорном Карабахе занятия по мерам безопасности с учениками школы №1 в городе Чартар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Всего в занятиях участвовали более 80 учеников средних и старших классов, учителя и родители школьников. Миротворцы рассказали о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов, их классификацию, а также показали, как оказывать первую медпомощь.Школьникам показали образцы экипировки российских военнослужащих для защиты сапера от поражающих факторов взрыва, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М "Коршун", обнаруживающий взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем.
https://ria.ru/20201217/karabakh-1589710407.html
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