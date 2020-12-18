https://ria.ru/20201218/mandat-1589934953.html

В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова

В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова

После того как Госдума прекратит полномочия скончавшегося депутата Валентина Шурчанова, у КПРФ будет 14 дней на внесение в ЦИК кандидатуры на вакантный мандат,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:43

2020-12-18T16:43

2020-12-18T16:43

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. После того как Госдума прекратит полномочия скончавшегося депутата Валентина Шурчанова, у КПРФ будет 14 дней на внесение в ЦИК кандидатуры на вакантный мандат, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74-м году жизни после коронавирусной инфекции.Шевченко выразил соболезнования родным и близким Валентина Шурчанова, отметив, что знал его по долгой совместной работе исключительно как честного и порядочного человека."Поскольку Шурчанов был избран в составе федерального списка кандидатов, после того как Госдума прекратит его полномочия в качестве депутата, у КПРФ будет 14 дней на внесение в ЦИК кандидатуры на вакантный мандат", - пояснил Шевченко РИА Новости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/kharkov-1589623339.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кпрф, госдума рф, политика