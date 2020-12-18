https://ria.ru/20201218/mandat-1589934953.html
В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
После того как Госдума прекратит полномочия скончавшегося депутата Валентина Шурчанова, у КПРФ будет 14 дней на внесение в ЦИК кандидатуры на вакантный мандат,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:43
2020-12-18T16:43
2020-12-18T16:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кпрф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589924986_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_e138ea7aa3748fbbf5578b446fdd660e.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. После того как Госдума прекратит полномочия скончавшегося депутата Валентина Шурчанова, у КПРФ будет 14 дней на внесение в ЦИК кандидатуры на вакантный мандат, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74-м году жизни после коронавирусной инфекции.Шевченко выразил соболезнования родным и близким Валентина Шурчанова, отметив, что знал его по долгой совместной работе исключительно как честного и порядочного человека."Поскольку Шурчанов был избран в составе федерального списка кандидатов, после того как Госдума прекратит его полномочия в качестве депутата, у КПРФ будет 14 дней на внесение в ЦИК кандидатуры на вакантный мандат", - пояснил Шевченко РИА Новости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/kharkov-1589623339.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589924986_0:0:806:604_1920x0_80_0_0_11e5a1d602986c5793c3d3efc5c2358c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кпрф, госдума рф, политика