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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/makron-1589963775.html
Макрон рассказал о своем самочувствии
Макрон рассказал о своем самочувствии
Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, опубликовал в Twitter видео, где заверил, что чувствует себя хорошо, но есть усталость и головная... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:07
2020-12-18T19:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
twitter
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ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, опубликовал в Twitter видео, где заверил, что чувствует себя хорошо, но есть усталость и головная боль.В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно. Макрон проходит самоизоляцию в резиденции Lanterne в Версале."Я хочу вас успокоить, у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль… Я буду давать вам отчет о течении этой болезни", - говорит президент Франции на записанном им видео.Он поблагодарил всех за сообщения со словами поддержки, симпатии и солидарности.Макрон сообщил, что продолжает управлять текущими делами на связи с премьер-министром страны и правительством. "Активность немного замедлилась из-за вируса. Но я продолжаю заниматься приоритетными досье - это эпидемия и управления ею в нашей стране или, например, досье по Brexit", - рассказал французский лидер.Он призвал всех продолжать соблюдать меры предосторожности. "Вчера у меня был положительный результат теста (на COVID-19), что говорит о том, что вирус действительно может затронуть всех. Я очень защищен, я очень осторожен, я соблюдаю барьерные меры и дистанцию… И несмотря на это, я заразился этим вирусом, возможно, из-за какой-то оплошности, а также невезения", - отметил французский президент.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, twitter

Макрон рассказал о своем самочувствии

19:07 18.12.2020 (обновлено: 19:52 18.12.2020)
 
© REUTERS / Gonzalo Fuentes/File PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes/File Photo
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ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, опубликовал в Twitter видео, где заверил, что чувствует себя хорошо, но есть усталость и головная боль.
В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно. Макрон проходит самоизоляцию в резиденции Lanterne в Версале.
"Я хочу вас успокоить, у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль… Я буду давать вам отчет о течении этой болезни", - говорит президент Франции на записанном им видео.
Он поблагодарил всех за сообщения со словами поддержки, симпатии и солидарности.
Макрон сообщил, что продолжает управлять текущими делами на связи с премьер-министром страны и правительством. "Активность немного замедлилась из-за вируса. Но я продолжаю заниматься приоритетными досье - это эпидемия и управления ею в нашей стране или, например, досье по Brexit", - рассказал французский лидер.
Он призвал всех продолжать соблюдать меры предосторожности. "Вчера у меня был положительный результат теста (на COVID-19), что говорит о том, что вирус действительно может затронуть всех. Я очень защищен, я очень осторожен, я соблюдаю барьерные меры и дистанцию… И несмотря на это, я заразился этим вирусом, возможно, из-за какой-то оплошности, а также невезения", - отметил французский президент.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭммануэль МакронФранцияTwitter
 
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