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Макрон проходит самоизоляцию в Версале, сообщают СМИ
Макрон проходит самоизоляцию в Версале, сообщают СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, проходит самоизоляцию в Версале, его супруга Брижит осталась в Елисейском дворце, сообщает... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:39
2020-12-18T12:58
брижит макрон
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, проходит самоизоляцию в Версале, его супруга Брижит осталась в Елисейском дворце, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники в окружении главы государства.В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что результат теста Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно.Отмечается, что Макрон находится в павильоне Lanterne в непосредственной близости к Версальскому дворцу, который был резиденцией французских королей. У президента Франции температура, кашель и усталость, отмечает радиостанция.Первая леди Франции, которая также ушла на самоизоляцию, осталась в Елисейском дворце. У Брижит Макрон нет симптомов коронавируса, в четверг ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат.Также на недельной самоизоляции находятся премьер-министр Жан Кастекс и глава Нацсобрания Франции Ришар Ферран.После сообщений о болезни Макрона о самоизоляции объявили ряд политиков, контактировавших с Макроном в последнее время, в том числе глава Евросовета Шарль Мишель, премьер Испании Педро Санчес, премьер Португалии Антониу Кошта, премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Люксембурга Ксавье Беттель, премьер Ирландии Микал Мартин, генсек организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/makron-1588839494.html
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брижит макрон, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон проходит самоизоляцию в Версале, сообщают СМИ

11:39 18.12.2020 (обновлено: 12:58 18.12.2020)
 
© REUTERS / Martin Bureau/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© REUTERS / Martin Bureau/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, проходит самоизоляцию в Версале, его супруга Брижит осталась в Елисейском дворце, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники в окружении главы государства.
В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что результат теста Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно.
Отмечается, что Макрон находится в павильоне Lanterne в непосредственной близости к Версальскому дворцу, который был резиденцией французских королей. У президента Франции температура, кашель и усталость, отмечает радиостанция.
Первая леди Франции, которая также ушла на самоизоляцию, осталась в Елисейском дворце. У Брижит Макрон нет симптомов коронавируса, в четверг ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
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Также на недельной самоизоляции находятся премьер-министр Жан Кастекс и глава Нацсобрания Франции Ришар Ферран.
После сообщений о болезни Макрона о самоизоляции объявили ряд политиков, контактировавших с Макроном в последнее время, в том числе глава Евросовета Шарль Мишель, премьер Испании Педро Санчес, премьер Португалии Антониу Кошта, премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Люксембурга Ксавье Беттель, премьер Ирландии Микал Мартин, генсек организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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