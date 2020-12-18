Крым опять удивляет: на полуострове открывают новые маршруты
08:00 18.12.2020 (обновлено: 13:54 18.12.2020)
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. У курортов Крыма из-за пандемии коронавируса появились хорошие шансы стать всесезонными. Туристов, приезжающих не только летом, все больше. На полуострове открывают новые маршруты, чтобы разнообразить отдых гостей. О необычных турах, которые предложат путешественникам в следующем сезоне, — в материале РИА Новости.
Вино и джипы: угостить, "протрясти" и потрясти
Земля Крыма хранит множество артефактов — это давно известно. Но, наверное, мало кто знает, что недалеко от Судака жители венецианской и генуэзской деревень занимались виноделием еще в XIII веке. Об этом свидетельствуют архивные записи об уплате налога.
© Фото : Александр АндреевКрым
© Фото : Александр Андреев
В Ай-Савской долине постоянно находят послания из далекого прошлого: древние монеты, наконечники стрел, черепки кувшинов.
© Фото : Александр АндреевКрым
© Фото : Александр Андреев
Когда полуостров контролировала Украина, земли хотели застроить коттеджами. Но после воссоединения с Россией местные энтузиасты при поддержке властей сохранили их статус сельскохозяйственных территорий.
© Фото : Александр АндреевКрым
© Фото : Александр Андреев
Бизнесмены Юрий Шавардов и Андрей Мирошниченко вложили больше 160 миллионов рублей, чтобы возродить здесь виноделие и приглашать туристов: уже высадили в долине виноградники и собирают артефакты для краеведческого музея (его устроят в большом отреставрированном подвале XIX века). Там же будут проводить дегустации.
© Фото : Александр АндреевКрым
© Фото : Александр Андреев
Затем туристов ждет поездка на джипах вдоль виноградников и далее — высоко в горы. Надо готовиться к тому, что по дороге, конечно, сильно "протрясет". Но это того стоит: со священной горы Перчем открывается потрясающий вид на бухты Черного моря, на знаменитую крепость Судака и известный еще по древним легендам полуостров Меганом.
Во время агроджип-тура найдется развлечение и для детей: гончары обучат их своему ремеслу, пока взрослые дегустируют вино.
© Фото : Александр АндреевКрым
© Фото : Александр Андреев
Маршрут поддержали крымские власти: его включат в программу "Карта гостя Крыма и Севастополя". Проявили интерес и туроператоры, так что в следующем сезоне отдыхающие смогут увидеть Ай-Савскую долину, попробовать местное вино и узнать много интересного о древней истории этих мест.
К героям Чехова — на чаепитие под вишнями
Еще один новый маршрут, который предложат гостям Крыма, ведет в горы недалеко от Ялты — в поселок Голубой залив.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Здесь на территории древней дворянской усадьбы благодаря сибиряку-энтузиасту Ивану Бутенко, известному по международному проекту "Лукоморье", появился парк-музей деревянной скульптуры "Вишневый сад — "Возрождение".
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Больше 50 фигур героев чеховских произведений вырезали из алтайского кедра известные мастера.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Есть здесь и скульптура Федора Шаляпина, который в начале XX века любил гостить в этих местах и давал на утесе, названном "Шаляпинский камень", импровизированные концерты. Экскурсоводы рассказывают, что его мощный голос слышали даже далеко внизу, на побережье.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Природные декорации — необыкновенно красивые виды с горы на море — натолкнули хозяев парка на идею ставить небольшие спектакли и приглашать гостей на чаепитие под вишнями в компании героев Чехова. Желающим предложат посадить собственное дерево с именной табличкой.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
В гости к "Маме Русской": курорты, которые еще предстоит открыть
Впрочем, это далеко не все новые маршруты на полуострове. Как рассказала РИА Новости директор "Крымского туристского центра" Елена Юрченко, здесь много белых пятен — малоизвестных, но оттого не менее прекрасных мест для отдыха.
По ее словам, пока не до конца раскрыт туристический потенциал Бахчисарая, ждет развития азовское побережье полуострова, которое от Керчи переходит в Ленинский район Крыма.
Наверняка понравится гостям и в поселке Курортное (раньше он назывался Мама Русская), на мысе Зюк и у овеянного легендами лечебного озера Чокрак.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
Правда, там еще нет достаточно развитой инфраструктуры и условий для того, чтобы предлагать эти маршруты большому числу отдыхающих. Так что пока приезжают лишь те, кто готов к отдыху в относительно спартанских условиях.
Зато есть уникальная возможность расслабляться без множества туристов вокруг, наслаждаться практически нетронутой природой, чистым морем и пляжами.
Выражаем благодарность Министерству курортов и туризма Крыма и "Крымскому туристскому центру" за помощь в подготовке материала.