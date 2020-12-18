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https://ria.ru/20201218/krym-1589662732.html
Крым опять удивляет: на полуострове открывают новые маршруты
Крым опять удивляет: на полуострове открывают новые маршруты
У курортов Крыма из-за пандемии коронавируса появились хорошие шансы стать всесезонными. Туристов, приезжающих не только летом, все больше. На полуострове... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:00
2020-12-18T13:54
туристы
новый год
куда можно лететь
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виноделие
впечатления - туризм
курорт
маршруты - туризм
федор шаляпин
чехов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. У курортов Крыма из-за пандемии коронавируса появились хорошие шансы стать всесезонными. Туристов, приезжающих не только летом, все больше. На полуострове открывают новые маршруты, чтобы разнообразить отдых гостей. О необычных турах, которые предложат путешественникам в следующем сезоне, — в материале РИА Новости.Вино и джипы: угостить, "протрясти" и потрястиЗемля Крыма хранит множество артефактов — это давно известно. Но, наверное, мало кто знает, что недалеко от Судака жители венецианской и генуэзской деревень занимались виноделием еще в XIII веке. Об этом свидетельствуют архивные записи об уплате налога.В Ай-Савской долине постоянно находят послания из далекого прошлого: древние монеты, наконечники стрел, черепки кувшинов.Когда полуостров контролировала Украина, земли хотели застроить коттеджами. Но после воссоединения с Россией местные энтузиасты при поддержке властей сохранили их статус сельскохозяйственных территорий.Бизнесмены Юрий Шавардов и Андрей Мирошниченко вложили больше 160 миллионов рублей, чтобы возродить здесь виноделие и приглашать туристов: уже высадили в долине виноградники и собирают артефакты для краеведческого музея (его устроят в большом отреставрированном подвале XIX века). Там же будут проводить дегустации.Затем туристов ждет поездка на джипах вдоль виноградников и далее — высоко в горы. Надо готовиться к тому, что по дороге, конечно, сильно "протрясет". Но это того стоит: со священной горы Перчем открывается потрясающий вид на бухты Черного моря, на знаменитую крепость Судака и известный еще по древним легендам полуостров Меганом.Во время агроджип-тура найдется развлечение и для детей: гончары обучат их своему ремеслу, пока взрослые дегустируют вино.Маршрут поддержали крымские власти: его включат в программу "Карта гостя Крыма и Севастополя". Проявили интерес и туроператоры, так что в следующем сезоне отдыхающие смогут увидеть Ай-Савскую долину, попробовать местное вино и узнать много интересного о древней истории этих мест.К героям Чехова — на чаепитие под вишнямиЕще один новый маршрут, который предложат гостям Крыма, ведет в горы недалеко от Ялты — в поселок Голубой залив.Здесь на территории древней дворянской усадьбы благодаря сибиряку-энтузиасту Ивану Бутенко, известному по международному проекту "Лукоморье", появился парк-музей деревянной скульптуры "Вишневый сад — "Возрождение".Больше 50 фигур героев чеховских произведений вырезали из алтайского кедра известные мастера.Есть здесь и скульптура Федора Шаляпина, который в начале XX века любил гостить в этих местах и давал на утесе, названном "Шаляпинский камень", импровизированные концерты. Экскурсоводы рассказывают, что его мощный голос слышали даже далеко внизу, на побережье.Природные декорации — необыкновенно красивые виды с горы на море — натолкнули хозяев парка на идею ставить небольшие спектакли и приглашать гостей на чаепитие под вишнями в компании героев Чехова. Желающим предложат посадить собственное дерево с именной табличкой.В гости к "Маме Русской": курорты, которые еще предстоит открытьВпрочем, это далеко не все новые маршруты на полуострове. Как рассказала РИА Новости директор "Крымского туристского центра" Елена Юрченко, здесь много белых пятен — малоизвестных, но оттого не менее прекрасных мест для отдыха.По ее словам, пока не до конца раскрыт туристический потенциал Бахчисарая, ждет развития азовское побережье полуострова, которое от Керчи переходит в Ленинский район Крыма.Наверняка понравится гостям и в поселке Курортное (раньше он назывался Мама Русская), на мысе Зюк и у овеянного легендами лечебного озера Чокрак.Правда, там еще нет достаточно развитой инфраструктуры и условий для того, чтобы предлагать эти маршруты большому числу отдыхающих. Так что пока приезжают лишь те, кто готов к отдыху в относительно спартанских условиях.Зато есть уникальная возможность расслабляться без множества туристов вокруг, наслаждаться практически нетронутой природой, чистым морем и пляжами. Выражаем благодарность Министерству курортов и туризма Крыма и "Крымскому туристскому центру" за помощь в подготовке материала.
https://ria.ru/20201211/krym-1588737510.html
чехов
бахчисарай (крым)
алушта
судак
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туристы, новый год, куда можно лететь, куда поехать, виноделие, впечатления - туризм, курорт, маршруты - туризм, федор шаляпин, чехов, отдых, бахчисарай (крым), алушта, судак, республика крым

Крым опять удивляет: на полуострове открывают новые маршруты

08:00 18.12.2020 (обновлено: 13:54 18.12.2020)
 
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. У курортов Крыма из-за пандемии коронавируса появились хорошие шансы стать всесезонными. Туристов, приезжающих не только летом, все больше. На полуострове открывают новые маршруты, чтобы разнообразить отдых гостей. О необычных турах, которые предложат путешественникам в следующем сезоне, — в материале РИА Новости.

Вино и джипы: угостить, "протрясти" и потрясти

Земля Крыма хранит множество артефактов — это давно известно. Но, наверное, мало кто знает, что недалеко от Судака жители венецианской и генуэзской деревень занимались виноделием еще в XIII веке. Об этом свидетельствуют архивные записи об уплате налога.
© Фото : Александр АндреевКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Александр Андреев
В Ай-Савской долине постоянно находят послания из далекого прошлого: древние монеты, наконечники стрел, черепки кувшинов.
© Фото : Александр АндреевКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Когда полуостров контролировала Украина, земли хотели застроить коттеджами. Но после воссоединения с Россией местные энтузиасты при поддержке властей сохранили их статус сельскохозяйственных территорий.
© Фото : Александр АндреевКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Бизнесмены Юрий Шавардов и Андрей Мирошниченко вложили больше 160 миллионов рублей, чтобы возродить здесь виноделие и приглашать туристов: уже высадили в долине виноградники и собирают артефакты для краеведческого музея (его устроят в большом отреставрированном подвале XIX века). Там же будут проводить дегустации.
© Фото : Александр АндреевКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Затем туристов ждет поездка на джипах вдоль виноградников и далее — высоко в горы. Надо готовиться к тому, что по дороге, конечно, сильно "протрясет". Но это того стоит: со священной горы Перчем открывается потрясающий вид на бухты Черного моря, на знаменитую крепость Судака и известный еще по древним легендам полуостров Меганом.
Во время агроджип-тура найдется развлечение и для детей: гончары обучат их своему ремеслу, пока взрослые дегустируют вино.
© Фото : Александр АндреевКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Маршрут поддержали крымские власти: его включат в программу "Карта гостя Крыма и Севастополя". Проявили интерес и туроператоры, так что в следующем сезоне отдыхающие смогут увидеть Ай-Савскую долину, попробовать местное вино и узнать много интересного о древней истории этих мест.

К героям Чехова — на чаепитие под вишнями

Еще один новый маршрут, который предложат гостям Крыма, ведет в горы недалеко от Ялты — в поселок Голубой залив.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Здесь на территории древней дворянской усадьбы благодаря сибиряку-энтузиасту Ивану Бутенко, известному по международному проекту "Лукоморье", появился парк-музей деревянной скульптуры "Вишневый сад — "Возрождение".
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Больше 50 фигур героев чеховских произведений вырезали из алтайского кедра известные мастера.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Есть здесь и скульптура Федора Шаляпина, который в начале XX века любил гостить в этих местах и давал на утесе, названном "Шаляпинский камень", импровизированные концерты. Экскурсоводы рассказывают, что его мощный голос слышали даже далеко внизу, на побережье.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур
Природные декорации — необыкновенно красивые виды с горы на море — натолкнули хозяев парка на идею ставить небольшие спектакли и приглашать гостей на чаепитие под вишнями в компании героев Чехова. Желающим предложат посадить собственное дерево с именной табличкой.
© Фото : Александр АндреевПарк деревянных скульптур
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Парк деревянных скульптур

В гости к "Маме Русской": курорты, которые еще предстоит открыть

Впрочем, это далеко не все новые маршруты на полуострове. Как рассказала РИА Новости директор "Крымского туристского центра" Елена Юрченко, здесь много белых пятен — малоизвестных, но оттого не менее прекрасных мест для отдыха.
По ее словам, пока не до конца раскрыт туристический потенциал Бахчисарая, ждет развития азовское побережье полуострова, которое от Керчи переходит в Ленинский район Крыма.
Наверняка понравится гостям и в поселке Курортное (раньше он назывался Мама Русская), на мысе Зюк и у овеянного легендами лечебного озера Чокрак.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
Правда, там еще нет достаточно развитой инфраструктуры и условий для того, чтобы предлагать эти маршруты большому числу отдыхающих. Так что пока приезжают лишь те, кто готов к отдыху в относительно спартанских условиях.
Зато есть уникальная возможность расслабляться без множества туристов вокруг, наслаждаться практически нетронутой природой, чистым морем и пляжами.
Выражаем благодарность Министерству курортов и туризма Крыма и "Крымскому туристскому центру" за помощь в подготовке материала.
Дворец Дюльбер в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 12:41Туризм
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ТуризмтуристыНовый годкуда можно лететькуда поехатьВиноделиеВпечатления - ТуризмКурортМаршруты - ТуризмФедор ШаляпинЧеховОтдыхБахчисарай (Крым)АлуштаСудакРеспублика Крым
 
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