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В Петербурге заявили, что стационары работают на пределе возможностей
В Петербурге заявили, что стационары работают на пределе возможностей
Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной, стационары работают на пределе возможностей, сообщил первый заместитель городского комитета по... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:12
2020-12-18T12:12
2020-12-18T12:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной, стационары работают на пределе возможностей, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."Текущая обстановка остается напряженной, стационары работают на пределе возможностей", - сказал Сарана на брифинге в онлайн-режиме в пятницу.При этом он добавил, что необходимости в перепрофилировании тех медучреждений, которые оказывают плановую помощь, пока нет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество