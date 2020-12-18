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В России за сутки выписали 26 093 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 26 093 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 26 093 человека, за все время - 2 228 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:04
2020-12-18T11:04
2020-12-18T11:04
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общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 093 человека, за все время - 2 228 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 093 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 228 633", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5 821 человек, в Санкт-Петербурге - 3 050, в Подмосковье - 1 109.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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