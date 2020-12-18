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В России за сутки умерли 611 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 611 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 611 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 762, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:03
2020-12-18T11:03
2020-12-18T11:06
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 611 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 762, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 611 летальных случаев... За весь период по России умерло 49 762 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 84 смерти, в Москве - 72, в Подмосковье - 34.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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