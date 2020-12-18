https://ria.ru/20201218/kolyma-1589834545.html

Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным

Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:42

2020-12-18T08:42

2020-12-18T08:42

новый год—2021

султан хамзаев

сергей носов

магаданская область

общество

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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря.По его словам, из 10 тысяч колымчан 72,3% поддержали инициативу сделать последний день уходящего года нерабочим, чтобы больше времени посвятить семьям."По моему поручению также внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры, что особенно порадует детей в новогодние каникулы", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.Он добавил, что продолжают работу все заведения, которые были открыты весной. Единственное ограничение действует для заведений общественного питания на работу после 22.00.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.

https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589496228.html

магаданская область

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султан хамзаев, сергей носов, магаданская область, общество