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Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:42
2020-12-18T08:42
новый год—2021
султан хамзаев
сергей носов
магаданская область
общество
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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря.По его словам, из 10 тысяч колымчан 72,3% поддержали инициативу сделать последний день уходящего года нерабочим, чтобы больше времени посвятить семьям."По моему поручению также внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры, что особенно порадует детей в новогодние каникулы", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.Он добавил, что продолжают работу все заведения, которые были открыты весной. Единственное ограничение действует для заведений общественного питания на работу после 22.00.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.
https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589496228.html
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султан хамзаев, сергей носов, магаданская область, общество

Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным

08:42 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовогодняя ель в Екатеринбурге
Новогодняя ель в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря.
По его словам, из 10 тысяч колымчан 72,3% поддержали инициативу сделать последний день уходящего года нерабочим, чтобы больше времени посвятить семьям.
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 14:14Новый год—2021
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"По моему поручению также внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры, что особенно порадует детей в новогодние каникулы", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.
Он добавил, что продолжают работу все заведения, которые были открыты весной. Единственное ограничение действует для заведений общественного питания на работу после 22.00.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.
 
Новый год—2021Султан ХамзаевСергей НосовМагаданская областьОбщество
 
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