https://ria.ru/20201218/kitay-1589856353.html

В МИД Китая назвали 2021 год особенным для российско-китайских отношений

В МИД Китая назвали 2021 год особенным для российско-китайских отношений

Следующий год будет особенным для российско-китайских отношений, так как стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договоре о добрососедстве, дружбе... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:13

2020-12-18T11:13

2020-12-18T11:13

си цзиньпин

мид кнр

владимир путин

китай

в мире

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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Следующий год будет особенным для российско-китайских отношений, так как стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него очень добрые и доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что у России и Китая совпадающие интересы по очень многим направлениям.Он отметил, что при стратегическом руководстве лидеров двух стран и благодаря усилиям двух народов у Китая есть полная уверенность в том, что стороны смогут поддержать тенденцию стремительного развития двустороннего сотрудничества.Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года.

https://ria.ru/20201215/vooruzheniya-1589307454.html

китай

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си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, китай, в мире