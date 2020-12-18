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В МИД Китая назвали 2021 год особенным для российско-китайских отношений
В МИД Китая назвали 2021 год особенным для российско-китайских отношений
Следующий год будет особенным для российско-китайских отношений, так как стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договоре о добрососедстве, дружбе... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:13
2020-12-18T11:13
си цзиньпин
мид кнр
владимир путин
китай
в мире
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Следующий год будет особенным для российско-китайских отношений, так как стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него очень добрые и доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что у России и Китая совпадающие интересы по очень многим направлениям.Он отметил, что при стратегическом руководстве лидеров двух стран и благодаря усилиям двух народов у Китая есть полная уверенность в том, что стороны смогут поддержать тенденцию стремительного развития двустороннего сотрудничества.Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года.
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си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, китай, в мире

В МИД Китая назвали 2021 год особенным для российско-китайских отношений

11:13 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Следующий год будет особенным для российско-китайских отношений, так как стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него очень добрые и доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что у России и Китая совпадающие интересы по очень многим направлениям.

"Следующий год имеет особое значение для Китая и России. Стороны будут отмечать 20-летие подписания Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, это будет год дальнейшего развития и передачи традиция многолетней дружбы", - заявил Ван Вэньбинь, комментируя слова Путина.

Он отметил, что при стратегическом руководстве лидеров двух стран и благодаря усилиям двух народов у Китая есть полная уверенность в том, что стороны смогут поддержать тенденцию стремительного развития двустороннего сотрудничества.
Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года.
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Си ЦзиньпинМИД КНРВладимир ПутинКитайВ мире
 
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