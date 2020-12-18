https://ria.ru/20201218/kanikuly-1589893832.html

Новогодние каникулы в России предложили перенести на май

Новогодние каникулы в России предложили перенести на май

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:55

2020-12-18T13:55

2020-12-18T16:34

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

турция

танзания

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май.По его словам, несмотря на критику его позиции, он все равно настаивает на том, что россияне не должны "так долго" встречать Новый год."Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке", — цитирует Онищенко "Московский комсомолец".Также он подчеркнул, что не советует россиянам ехать за границу на Новый год. По его мнению, рекомендации Роспотребнадзора отправиться в Танзанию или на Сейшельские острова звучат как сарказм, а "привычная" Турция показывает плохие показатели по заболеваемости.

https://ria.ru/20201207/kanikuly-1587982271.html

турция

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, турция, танзания, общество