https://ria.ru/20201218/gospitalizatsii-1589875199.html
В Петербурге заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
В Петербурге заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Общее количество госпитализаций в Петербурге продолжает незначительно увеличиваться, несмотря на выход на плато по выявлению новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:44
2020-12-18T12:44
2020-12-18T12:44
распространение нового коронавируса
андрей сарана
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581753436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ed9c45d7065e0c7c8aa364f43dff061.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Общее количество госпитализаций в Петербурге продолжает незначительно увеличиваться, несмотря на выход на плато по выявлению новых случаев коронавируса, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."На этой неделе общее число госпитализаций увеличилось приблизительно на 7%. Потихоньку мы продолжаем подниматься вверх несмотря на то, что существует определенное плато (по выявлению новых случаев – ред.)", - сказал он на брифинге в онлайн-режиме в пятницу.По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 979 человек. Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом составляет 4%.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581753436_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9bcfa376fcda51fc42d0782135e2779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей сарана, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург