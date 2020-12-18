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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
В Петербурге заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Общее количество госпитализаций в Петербурге продолжает незначительно увеличиваться, несмотря на выход на плато по выявлению новых случаев коронавируса, сообщил РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:44
2020-12-18T12:44
распространение нового коронавируса
андрей сарана
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Общее количество госпитализаций в Петербурге продолжает незначительно увеличиваться, несмотря на выход на плато по выявлению новых случаев коронавируса, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."На этой неделе общее число госпитализаций увеличилось приблизительно на 7%. Потихоньку мы продолжаем подниматься вверх несмотря на то, что существует определенное плато (по выявлению новых случаев – ред.)", - сказал он на брифинге в онлайн-режиме в пятницу.По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 979 человек. Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом составляет 4%.
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андрей сарана, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург

В Петербурге заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

12:44 18.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Общее количество госпитализаций в Петербурге продолжает незначительно увеличиваться, несмотря на выход на плато по выявлению новых случаев коронавируса, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
"На этой неделе общее число госпитализаций увеличилось приблизительно на 7%. Потихоньку мы продолжаем подниматься вверх несмотря на то, что существует определенное плато (по выявлению новых случаев – ред.)", - сказал он на брифинге в онлайн-режиме в пятницу.
По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 979 человек. Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом составляет 4%.
 
Распространение нового коронавирусаАндрей СаранаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербург
 
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