https://ria.ru/20201218/galyamina-1589893588.html
Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии
Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии
Прокуратура попросила приговорить к трем годам колонии московского муниципального депутата Юлию Галямину по делу о неоднократных нарушениях на митингах,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:54
2020-12-18T13:54
2020-12-18T14:25
юлия галямина
дмитрий гудков
сергей митрохин
яблоко
справедливая россия
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить к трем годам колонии московского муниципального депутата Юлию Галямину по делу о неоднократных нарушениях на митингах, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Вина подсудимой подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в связи с чем считаю возможным назначение наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", — заявила представительница надзорного ведомства.Мундепу вменяют статью 212.1. Она предусматривает уголовную ответственность для тех, кого прежде неоднократно наказывали в административном порядке за нарушения на митингах. Максимальное наказание — пять лет заключения.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Галямина находится под подпиской о невыезде. На первом заседании по существу она назвала обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.На протяжении всего процесса поддержать Галямину приходили избиратели и активисты. Среди них такие общественные деятели, как Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, депутаты Мосгордумы от различных политических партий: Сергей Митрохин ("Яблоко"), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), а также ранее осужденный за мошенничество депутат от КПРФ Олег Шереметьев.Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
https://ria.ru/20201211/vzyatka-1588712821.html
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юлия галямина, дмитрий гудков , сергей митрохин, яблоко, справедливая россия, московская городская дума, москва, происшествия
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Прокуратура попросила приговорить к трем годам колонии московского муниципального депутата Юлию Галямину
по делу о неоднократных нарушениях на митингах, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы
.
"Вина подсудимой подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в связи с чем считаю возможным назначение наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", — заявила представительница надзорного ведомства.
Мундепу вменяют статью 212.1. Она предусматривает уголовную ответственность для тех, кого прежде неоднократно наказывали в административном порядке за нарушения на митингах. Максимальное наказание — пять лет заключения.
По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Галямина находится под подпиской о невыезде. На первом заседании по существу она назвала обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.
На протяжении всего процесса поддержать Галямину приходили избиратели и активисты. Среди них такие общественные деятели, как Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, депутаты Мосгордумы
от различных политических партий: Сергей Митрохин ("Яблоко"), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), а также ранее осужденный за мошенничество депутат от КПРФ Олег Шереметьев.
Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.