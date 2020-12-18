https://ria.ru/20201218/galyamina-1589893588.html

Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии

Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии

Прокуратура попросила приговорить к трем годам колонии московского муниципального депутата Юлию Галямину по делу о неоднократных нарушениях на митингах,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:54

2020-12-18T13:54

2020-12-18T14:25

юлия галямина

дмитрий гудков

сергей митрохин

яблоко

справедливая россия

московская городская дума

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить к трем годам колонии московского муниципального депутата Юлию Галямину по делу о неоднократных нарушениях на митингах, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Вина подсудимой подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в связи с чем считаю возможным назначение наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", — заявила представительница надзорного ведомства.Мундепу вменяют статью 212.1. Она предусматривает уголовную ответственность для тех, кого прежде неоднократно наказывали в административном порядке за нарушения на митингах. Максимальное наказание — пять лет заключения.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Галямина находится под подпиской о невыезде. На первом заседании по существу она назвала обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.На протяжении всего процесса поддержать Галямину приходили избиратели и активисты. Среди них такие общественные деятели, как Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, депутаты Мосгордумы от различных политических партий: Сергей Митрохин ("Яблоко"), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), а также ранее осужденный за мошенничество депутат от КПРФ Олег Шереметьев.Галямину в 2017 года избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.

https://ria.ru/20201211/vzyatka-1588712821.html

https://ria.ru/20201113/zaderzhanie-1584497674.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия галямина, дмитрий гудков , сергей митрохин, яблоко, справедливая россия, московская городская дума, москва, происшествия