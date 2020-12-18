Умер исполнитель роли Бобы Фетта в "Звездных войнах"
02:18 18.12.2020 (обновлено: 05:37 18.12.2020)
© AP PhotoБританский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли Бобы Фетта в киносаге "Звездные войны"
© AP Photo
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли "охотника за головами" по имени Боба Фетт в киносаге "Звездные войны", скончался в возрасте 75 лет, сообщает издание Deadline.
Актер скончался в одной из больниц Лондона от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.
Баллок сыграл Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).
Создатель вселенной "Звездных войн" Джордж Лукас задумывал Фетта как второстепенного персонажа, который неожиданно приобрел популярность среди зрителей.
Another great and tragic loss! The fine actor and Gentleman that was JEREMY BULLOCH! A joy and delight to meet and to know! Our thoughts are with his Maureen and the family. #JeremyBulloch @starwars @bobafettfanclub #actor #iconic #JamesBond #CarryOn #BobaFett @bbcdoctorwho pic.twitter.com/iSfwzlnfV5— Bowington Management (@BowingtonM) December 17, 2020
Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл откликнулся на смерть Баллока, назвав его "квинтэссенцией английского джентльмена".
"Сегодня мы потеряли лучшего охотника за головами во всей галактике", - написал в своем Twitter Билли Ди Уильямс, сыгравший роль авантюриста Лэндо Калриссиана, часто пересекавшегося в эпизодах с персонажем Баллока.
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