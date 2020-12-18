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Умер исполнитель роли Бобы Фетта в "Звездных войнах"
Умер исполнитель роли Бобы Фетта в "Звездных войнах"
Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли "охотника за головами" по имени Боба Фетт в киносаге "Звездные войны", скончался в возрасте 75... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T02:18
2020-12-18T05:37
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марк хэмилл
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Умер актер из "Звездных войн"
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли "охотника за головами" по имени Боба Фетт в киносаге "Звездные войны", скончался в возрасте 75 лет, сообщает издание Deadline.Актер скончался в одной из больниц Лондона от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.Баллок сыграл Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).Создатель вселенной "Звездных войн" Джордж Лукас задумывал Фетта как второстепенного персонажа, который неожиданно приобрел популярность среди зрителей.Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл откликнулся на смерть Баллока, назвав его "квинтэссенцией английского джентльмена"."Сегодня мы потеряли лучшего охотника за головами во всей галактике", - написал в своем Twitter Билли Ди Уильямс, сыгравший роль авантюриста Лэндо Калриссиана, часто пересекавшегося в эпизодах с персонажем Баллока.
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лондон, люк скайуокер, марк хэмилл, джордж лукас, москва

Умер исполнитель роли Бобы Фетта в "Звездных войнах"

02:18 18.12.2020 (обновлено: 05:37 18.12.2020)
 
© AP PhotoБританский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли Бобы Фетта в киносаге "Звездные войны"
Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли Бобы Фетта в киносаге Звездные войны - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли "охотника за головами" по имени Боба Фетт в киносаге "Звездные войны", скончался в возрасте 75 лет, сообщает издание Deadline.
Актер скончался в одной из больниц Лондона от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.
Баллок сыграл Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).
Создатель вселенной "Звездных войн" Джордж Лукас задумывал Фетта как второстепенного персонажа, который неожиданно приобрел популярность среди зрителей.
Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл откликнулся на смерть Баллока, назвав его "квинтэссенцией английского джентльмена".
"Сегодня мы потеряли лучшего охотника за головами во всей галактике", - написал в своем Twitter Билли Ди Уильямс, сыгравший роль авантюриста Лэндо Калриссиана, часто пересекавшегося в эпизодах с персонажем Баллока.
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