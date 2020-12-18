https://ria.ru/20201218/fett-1589822786.html

Умер исполнитель роли Бобы Фетта в "Звездных войнах"

Умер исполнитель роли Бобы Фетта в "Звездных войнах"

Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли "охотника за головами" по имени Боба Фетт в киносаге "Звездные войны", скончался в возрасте 75... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T02:18

2020-12-18T02:18

2020-12-18T05:37

лондон

культура

люк скайуокер

марк хэмилл

джордж лукас

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Умер актер из "Звездных войн"

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589827964_0:71:2826:1661_1920x0_80_0_0_12c3a75f463711e34afdb2bee5258192.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британский актер Джереми Баллок, известный как исполнитель роли "охотника за головами" по имени Боба Фетт в киносаге "Звездные войны", скончался в возрасте 75 лет, сообщает издание Deadline.Актер скончался в одной из больниц Лондона от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.Баллок сыграл Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).Создатель вселенной "Звездных войн" Джордж Лукас задумывал Фетта как второстепенного персонажа, который неожиданно приобрел популярность среди зрителей.Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл откликнулся на смерть Баллока, назвав его "квинтэссенцией английского джентльмена"."Сегодня мы потеряли лучшего охотника за головами во всей галактике", - написал в своем Twitter Билли Ди Уильямс, сыгравший роль авантюриста Лэндо Калриссиана, часто пересекавшегося в эпизодах с персонажем Баллока.

https://ria.ru/20201129/veyder-1586810980.html

лондон

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, люк скайуокер, марк хэмилл, джордж лукас, москва