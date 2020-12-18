https://ria.ru/20201218/dylda-1589968086.html

Обама назвал российский фильм "Дылда" одним из любимых в 2020 году

Обама назвал российский фильм "Дылда" одним из любимых в 2020 году

Бывший президент США Барак Обама назвал одним из своих любимых фильмов уходящего года кинокартину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-18T19:34

2020-12-18T19:34

2020-12-19T01:15

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама назвал одним из своих любимых фильмов уходящего года кинокартину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова.Экс-президент США написал в Twitter, что, как и другие люди, в 2020-м году он много времени проводил дома. В этой связи Обама привел список полюбившихся ему в этом году фильмов и телесериалов. "Я включил в список визуальное повествование, которое мне понравилось в этом году, независимо от формата", - пояснил Обама.На первом месте в списке фильмов оказалась кинолента режиссера Джорджа Вольфа "Ма Рейни: мать блюза" (2020), последний фильм с участием Чедвика Боузмана. Второе место в списке заняла картина Кантемира Балагова "Дылда" (2019), третье - "Бакурау" (2019) Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо.Кроме того, Обаме полюбились такие телесериалы, как "Лучше звоните Солу", "Ход королевы" и "Я могу уничтожить тебя".Ранее "Дылда" Балагова вошла в список лучших фильмов 2020 года по версии кинокритика газеты New York Times Манолы Даргис."Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг и внутри - руины.Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

https://ria.ru/20201217/putin-1589728513.html

https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html

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чедвик боузман, кантемир балагов, барак обама, сша, в мире