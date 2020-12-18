https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589953395.html

Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о "российской угрозе" в НАТО

Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о "российской угрозе" в НАТО

Болгария не первый раз высылает российских дипломатов, София назначена покровителями по НАТО рупором тезиса об "угрозе РФ", заявил РИА Новости в пятницу глава... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:05

2020-12-18T18:05

2020-12-18T20:23

черноморский регион

мид болгарии

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болгария

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Болгария не первый раз высылает российских дипломатов, София назначена покровителями по НАТО рупором тезиса об "угрозе РФ", заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее болгарская прокуратура сообщила, что Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации. В посольстве РФ в Софии заявили, что 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В диппредставительстве отметили, что безосновательная высылка дипломата не способствует развитию диалога между странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Посольство подчеркнуло, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер."Болгария далеко не в первый раз высылает российских дипломатов. Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в Болгарии", - сказал Косачев.В сентябре МИД Болгарии заявлял, что высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в "шпионаже". Прокуратура Болгарии сообщала, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по 2020 год два гражданина РФ осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Еще двух российских дипломатов Болгария объявила персонами нон грата в январе 2020 года, также не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом.

https://ria.ru/20201215/nato-1589388992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский регион, мид болгарии, совет федерации рф, нато, константин косачев, болгария, в мире