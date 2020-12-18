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Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о "российской угрозе" в НАТО
Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о "российской угрозе" в НАТО
Болгария не первый раз высылает российских дипломатов, София назначена покровителями по НАТО рупором тезиса об "угрозе РФ", заявил РИА Новости в пятницу глава... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:05
2020-12-18T20:23
черноморский регион
мид болгарии
совет федерации рф
нато
константин косачев
болгария
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Болгария не первый раз высылает российских дипломатов, София назначена покровителями по НАТО рупором тезиса об "угрозе РФ", заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее болгарская прокуратура сообщила, что Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации. В посольстве РФ в Софии заявили, что 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В диппредставительстве отметили, что безосновательная высылка дипломата не способствует развитию диалога между странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Посольство подчеркнуло, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер."Болгария далеко не в первый раз высылает российских дипломатов. Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в Болгарии", - сказал Косачев.В сентябре МИД Болгарии заявлял, что высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в "шпионаже". Прокуратура Болгарии сообщала, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по 2020 год два гражданина РФ осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Еще двух российских дипломатов Болгария объявила персонами нон грата в январе 2020 года, также не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом.
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черноморский регион, мид болгарии, совет федерации рф, нато, константин косачев, болгария, в мире

Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о "российской угрозе" в НАТО

18:05 18.12.2020 (обновлено: 20:23 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Болгария не первый раз высылает российских дипломатов, София назначена покровителями по НАТО рупором тезиса об "угрозе РФ", заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее болгарская прокуратура сообщила, что Болгария подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации. В посольстве РФ в Софии заявили, что 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В диппредставительстве отметили, что безосновательная высылка дипломата не способствует развитию диалога между странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Посольство подчеркнуло, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.
"Болгария далеко не в первый раз высылает российских дипломатов. Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в Болгарии", - сказал Косачев.

По его словам, "Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о "российской угрозе". Быть рупором амбиций и интересов других держав - незавидная миссия для любой страны, если только она не готова поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам, заключил Косачев.

В сентябре МИД Болгарии заявлял, что высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в "шпионаже". Прокуратура Болгарии сообщала, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по 2020 год два гражданина РФ осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Еще двух российских дипломатов Болгария объявила персонами нон грата в январе 2020 года, также не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом.
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Черноморский регионМИД БолгарииСовет Федерации РФНАТОКонстантин КосачевБолгарияВ мире
 
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