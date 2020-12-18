https://ria.ru/20201218/avtoritet-1589866236.html

Перед судом во Владимире бесследно исчез криминальный авторитет

Перед судом во Владимире бесследно исчез криминальный авторитет

Криминальный авторитет бесследно исчез перед началом судебного заседания во Владимире, где ему должны были избрать меру пресечения, сообщил в пятницу РИА... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:10

2020-12-18T12:10

2020-12-18T12:10

владимир

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Криминальный авторитет бесследно исчез перед началом судебного заседания во Владимире, где ему должны были избрать меру пресечения, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Октябрьского районного суда.О резонансной истории, которая произошла 16 декабря, ранее сообщили ряд федеральных СМИ. Согласно их данным, из здания Октябрьского районного суда Владимира скрылся, отпросившись в туалет, 45-летний Леван Абуладзе, он же - Леван Сухумский."Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый доставлен в суд не был", - сказал представитель суда.По его словам, мужчина обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.В сообщении УФСИН говорится, что Абуладзе "в учреждении уголовно-исполнительной системы не содержался". Управление отмечает, что "конвоирование граждан, заключенных под стражу, для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, а также их охрана во время производства процессуальных действий сотрудниками учреждений УИС не осуществляется".

https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир, происшествия