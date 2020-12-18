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Перед судом во Владимире бесследно исчез криминальный авторитет
Перед судом во Владимире бесследно исчез криминальный авторитет
Криминальный авторитет бесследно исчез перед началом судебного заседания во Владимире, где ему должны были избрать меру пресечения, сообщил в пятницу РИА... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:10
2020-12-18T12:10
владимир
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Криминальный авторитет бесследно исчез перед началом судебного заседания во Владимире, где ему должны были избрать меру пресечения, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Октябрьского районного суда.О резонансной истории, которая произошла 16 декабря, ранее сообщили ряд федеральных СМИ. Согласно их данным, из здания Октябрьского районного суда Владимира скрылся, отпросившись в туалет, 45-летний Леван Абуладзе, он же - Леван Сухумский."Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый доставлен в суд не был", - сказал представитель суда.По его словам, мужчина обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.В сообщении УФСИН говорится, что Абуладзе "в учреждении уголовно-исполнительной системы не содержался". Управление отмечает, что "конвоирование граждан, заключенных под стражу, для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, а также их охрана во время производства процессуальных действий сотрудниками учреждений УИС не осуществляется".
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владимир, происшествия

Перед судом во Владимире бесследно исчез криминальный авторитет

12:10 18.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Криминальный авторитет бесследно исчез перед началом судебного заседания во Владимире, где ему должны были избрать меру пресечения, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Октябрьского районного суда.
О резонансной истории, которая произошла 16 декабря, ранее сообщили ряд федеральных СМИ. Согласно их данным, из здания Октябрьского районного суда Владимира скрылся, отпросившись в туалет, 45-летний Леван Абуладзе, он же - Леван Сухумский.
"Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый доставлен в суд не был", - сказал представитель суда.
По его словам, мужчина обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.
Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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"Держал целый регион": как авторитет Кузя построил криминальную империю
В сообщении УФСИН говорится, что Абуладзе "в учреждении уголовно-исполнительной системы не содержался". Управление отмечает, что "конвоирование граждан, заключенных под стражу, для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, а также их охрана во время производства процессуальных действий сотрудниками учреждений УИС не осуществляется".
 
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