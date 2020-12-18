https://ria.ru/20201218/arest-1589914717.html

Арестованный по подозрению в госизмене физик Губанов работает в ЦАГИ

Арестованный по подозрению в госизмене физик Губанов работает в ЦАГИ

Задержанный по подозрению в госизмене физик Анатолий Губанов является действующим сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:25

2020-12-18T15:25

2020-12-18T15:45

фонд перспективных исследований

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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жуковский

происшествия

россия

цаги имени н. е. жуковского

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене физик Анатолий Губанов является действующим сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, возглавляет отдел по исследованиям в области аэродинамики, заявил РИА Новости первый заместитель гендиректора ЦАГИ Александр Медведский.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Как заявлял РИА Новости информированный источник, ФСБ обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles – "Высокоскоростные экспериментальные летательные аппараты")."Губанов Анатолий Александрович работает в ФГУП "ЦАГИ" в должности начальника отдела научно-исследовательского отделения №2, занимающегося исследованиями в области аэродинамики летательных аппаратов", - сказал МедведскийСобеседник агентства отметил, что ЦАГИ не располагает информацией о причинах и обстоятельствах ареста Губанова.Как заявляла ранее защита, ученый не признает себя виновным в государственной измене. В СИЗО его заключили в начале декабря.Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).

https://ria.ru/20201217/uchenyy-1589679994.html

https://ria.ru/20201210/putinonsafronov-1588635392.html

москва

жуковский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд перспективных исследований, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, жуковский, происшествия, россия, цаги имени н. е. жуковского