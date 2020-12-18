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Арестованный по подозрению в госизмене физик Губанов работает в ЦАГИ
Арестованный по подозрению в госизмене физик Губанов работает в ЦАГИ
Задержанный по подозрению в госизмене физик Анатолий Губанов является действующим сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:25
2020-12-18T15:45
фонд перспективных исследований
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
жуковский
происшествия
россия
цаги имени н. е. жуковского
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене физик Анатолий Губанов является действующим сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, возглавляет отдел по исследованиям в области аэродинамики, заявил РИА Новости первый заместитель гендиректора ЦАГИ Александр Медведский.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Как заявлял РИА Новости информированный источник, ФСБ обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles – "Высокоскоростные экспериментальные летательные аппараты")."Губанов Анатолий Александрович работает в ФГУП "ЦАГИ" в должности начальника отдела научно-исследовательского отделения №2, занимающегося исследованиями в области аэродинамики летательных аппаратов", - сказал МедведскийСобеседник агентства отметил, что ЦАГИ не располагает информацией о причинах и обстоятельствах ареста Губанова.Как заявляла ранее защита, ученый не признает себя виновным в государственной измене. В СИЗО его заключили в начале декабря.Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
https://ria.ru/20201217/uchenyy-1589679994.html
https://ria.ru/20201210/putinonsafronov-1588635392.html
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фонд перспективных исследований, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, жуковский, происшествия, россия, цаги имени н. е. жуковского

Арестованный по подозрению в госизмене физик Губанов работает в ЦАГИ

15:25 18.12.2020 (обновлено: 15:45 18.12.2020)
 
© Фото : ЦАГИ Ученый Анатолий Губанов
 Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : ЦАГИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене физик Анатолий Губанов является действующим сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, возглавляет отдел по исследованиям в области аэродинамики, заявил РИА Новости первый заместитель гендиректора ЦАГИ Александр Медведский.
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Как заявлял РИА Новости информированный источник, ФСБ обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles – "Высокоскоростные экспериментальные летательные аппараты").
Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 13:40
Источник рассказал, в чем обвиняют ученого Губанова
"Губанов Анатолий Александрович работает в ФГУП "ЦАГИ" в должности начальника отдела научно-исследовательского отделения №2, занимающегося исследованиями в области аэродинамики летательных аппаратов", - сказал Медведский
Собеседник агентства отметил, что ЦАГИ не располагает информацией о причинах и обстоятельствах ареста Губанова.
Как заявляла ранее защита, ученый не признает себя виновным в государственной измене. В СИЗО его заключили в начале декабря.
Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.
Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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