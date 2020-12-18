Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201218/anime-1589860114.html
Прокуратура потребовала запретить одну из песен Моргенштерна в России
Прокуратура потребовала запретить одну из песен Моргенштерна в России
Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные иски прокуратуры о признании песни "Я съел деда" Моргенштерна, а также некоторых... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:37
2020-12-18T14:12
культура
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584456946_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_757a5a0294670365260e10e26cc3038b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные иски прокуратуры о признании песни "Я съел деда" Моргенштерна, а также некоторых произведений в стиле аниме, в том числе популярного мультсериала "Тетрадь смерти", запрещенной информацией. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, всего в суд поступило пять заявлений, 49 ссылок касаются аниме. Речь идет о таких анимационных фильмах и сериалах, как "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь". В каждой серии присутствуют сцены жестокость, убийства или насилия, отмечается в исках.По информации надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений.Что касается песни "Я съел деда" российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, опубликованной в начале года, то, как отметили в суде, ее "тоже придется прослушать". "Специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", — уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200226/1565222074.html
https://ria.ru/20201216/internet-1589441976.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584456946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5b06bee56b506dcc8cb9323af5b92ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, общество

Прокуратура потребовала запретить одну из песен Моргенштерна в России

11:37 18.12.2020 (обновлено: 14:12 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные иски прокуратуры о признании песни "Я съел деда" Моргенштерна, а также некоторых произведений в стиле аниме, в том числе популярного мультсериала "Тетрадь смерти", запрещенной информацией.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, всего в суд поступило пять заявлений, 49 ссылок касаются аниме. Речь идет о таких анимационных фильмах и сериалах, как "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь". В каждой серии присутствуют сцены жестокость, убийства или насилия, отмечается в исках.
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля, 13:14Культура
Милонов потребует от Минкультуры запретить прокат мультфильма "Вперед"
По информации надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений.
Что касается песни "Я съел деда" российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, опубликованной в начале года, то, как отметили в суде, ее "тоже придется прослушать". "Специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", — уточнили в пресс-службе.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 10:34
Совфед планирует законодательно запретить "треш-стримы"
 
КультураСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина рассказала о возможном введении цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
15:45В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
15:44"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось
Лента новостейМолния