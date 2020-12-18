https://ria.ru/20201218/anime-1589860114.html
Прокуратура потребовала запретить одну из песен Моргенштерна в России
Прокуратура потребовала запретить одну из песен Моргенштерна в России
Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные иски прокуратуры о признании песни "Я съел деда" Моргенштерна, а также некоторых... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:37
2020-12-18T11:37
2020-12-18T14:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные иски прокуратуры о признании песни "Я съел деда" Моргенштерна, а также некоторых произведений в стиле аниме, в том числе популярного мультсериала "Тетрадь смерти", запрещенной информацией. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, всего в суд поступило пять заявлений, 49 ссылок касаются аниме. Речь идет о таких анимационных фильмах и сериалах, как "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь". В каждой серии присутствуют сцены жестокость, убийства или насилия, отмечается в исках.По информации надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений.Что касается песни "Я съел деда" российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, опубликованной в начале года, то, как отметили в суде, ее "тоже придется прослушать". "Специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", — уточнили в пресс-службе.
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санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости.
Колпинский районный суд Петербурга
зарегистрировал административные иски прокуратуры о признании песни "Я съел деда" Моргенштерна, а также некоторых произведений в стиле аниме, в том числе популярного мультсериала "Тетрадь смерти", запрещенной информацией.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, всего в суд поступило пять заявлений, 49 ссылок касаются аниме. Речь идет о таких анимационных фильмах и сериалах, как "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь". В каждой серии присутствуют сцены жестокость, убийства или насилия, отмечается в исках.
По информации надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений.
Что касается песни "Я съел деда" российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, опубликованной в начале года, то, как отметили в суде, ее "тоже придется прослушать". "Специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", — уточнили в пресс-службе.