Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html
Алиев выступил в защиту Пашиняна
Алиев выступил в защиту Пашиняна
Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:18
2020-12-18T13:30
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589197061_402:419:1522:1049_1920x0_80_0_0_7a39cc96d2db0098e5009b1850f93026.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян и Роберт Кочарян."Та армия, которая была разгромлена (во время боев в Карабахе. — Прим. ред.), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян", — сказал он на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств. По словам Алиева, те, кто пытаются "атаковать" Пашиняна, должны это понимать.Он также подчеркнул, что теперь о конфликте в Нагорном Карабахе следует говорить только в прошедшем времени. "Это уже история. &lt;...&gt; Режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее", — добавил Алиев.Сам Пашинян на саммите СНГ не присутствует из-за смерти отца.Мирное соглашение по Карабаху В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.В воскресенье, 12 декабря, как заявило Минобороны Армении, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранено несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые". В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван. По словам Алиева, инцидент исчерпан.
https://ria.ru/20201209/granitsa-1588439681.html
https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589655752.html
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589197061_0:0:1788:1341_1920x0_80_0_0_1e9280576afa35f554160e335018b406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев выступил в защиту Пашиняна

12:18 18.12.2020 (обновлено: 13:30 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян и Роберт Кочарян.
"Та армия, которая была разгромлена (во время боев в Карабахе. — Прим. ред.), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян", — сказал он на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств. По словам Алиева, те, кто пытаются "атаковать" Пашиняна, должны это понимать.
Он также подчеркнул, что теперь о конфликте в Нагорном Карабахе следует говорить только в прошедшем времени. "Это уже история. <...> Режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее", — добавил Алиев.
Сам Пашинян на саммите СНГ не присутствует из-за смерти отца.
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
9 декабря, 15:48Ситуация в Нагорном Карабахе
Ереван и Баку могут начать переговоры по границе в конце года

Мирное соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:30
Правительство Армении опровергло сообщения об отставке Пашиняна
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.
В воскресенье, 12 декабря, как заявило Минобороны Армении, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранено несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые".
В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван. По словам Алиева, инцидент исчерпан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
15 декабря, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
 
Никол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина рассказала о возможном введении цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
15:45В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
15:44"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось
Лента новостейМолния