https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html

Алиев выступил в защиту Пашиняна

Алиев выступил в защиту Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:18

2020-12-18T12:18

2020-12-18T13:30

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян и Роберт Кочарян."Та армия, которая была разгромлена (во время боев в Карабахе. — Прим. ред.), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян", — сказал он на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств. По словам Алиева, те, кто пытаются "атаковать" Пашиняна, должны это понимать.Он также подчеркнул, что теперь о конфликте в Нагорном Карабахе следует говорить только в прошедшем времени. "Это уже история. <...> Режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее", — добавил Алиев.Сам Пашинян на саммите СНГ не присутствует из-за смерти отца.Мирное соглашение по Карабаху В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.В воскресенье, 12 декабря, как заявило Минобороны Армении, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранено несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые". В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван. По словам Алиева, инцидент исчерпан.

https://ria.ru/20201209/granitsa-1588439681.html

https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589655752.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире