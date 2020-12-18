https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html
Алиев выступил в защиту Пашиняна
Алиев выступил в защиту Пашиняна
Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:18
2020-12-18T12:18
2020-12-18T13:30
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян и Роберт Кочарян."Та армия, которая была разгромлена (во время боев в Карабахе. — Прим. ред.), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян", — сказал он на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств. По словам Алиева, те, кто пытаются "атаковать" Пашиняна, должны это понимать.Он также подчеркнул, что теперь о конфликте в Нагорном Карабахе следует говорить только в прошедшем времени. "Это уже история. <...> Режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее", — добавил Алиев.Сам Пашинян на саммите СНГ не присутствует из-за смерти отца.Мирное соглашение по Карабаху В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.В воскресенье, 12 декабря, как заявило Минобороны Армении, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранено несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые". В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван. По словам Алиева, инцидент исчерпан.
https://ria.ru/20201209/granitsa-1588439681.html
https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589655752.html
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
напомнил, что современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян
, а ее бывшие главы Серж Саргсян
и Роберт Кочарян
.
"Та армия, которая была разгромлена (во время боев в Карабахе. — Прим. ред.), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян", — сказал он на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств. По словам Алиева, те, кто пытаются "атаковать" Пашиняна, должны это понимать.
Он также подчеркнул, что теперь о конфликте в Нагорном Карабахе следует говорить только в прошедшем времени. "Это уже история. <...> Режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее", — добавил Алиев.
Сам Пашинян на саммите СНГ не присутствует из-за смерти отца.
Мирное соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения
и Азербайджан
обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва
, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван
обязался вернуть Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян
при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.
В воскресенье, 12 декабря, как заявило Минобороны Армении
, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранено несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые".
В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван. По словам Алиева, инцидент исчерпан.