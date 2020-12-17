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Путин призвал пересмотреть зарплаты преподавателей
Путин призвал пересмотреть зарплаты преподавателей
Власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий труда, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:14
2020-12-17T13:14
2020-12-17T14:22
социальный навигатор
сн_образование
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий труда, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.Президент сообщил, что решил выбрать вопрос насчет ситуации с зарплатой педагогов, когда учитель высшей категории в сельской местности получает зарплату на таком же уровне, что и уборщица этого же заведения, чтобы объяснить, как это произошло."Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, то есть минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули, получилось, произошло то, о чем вы пишите. МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, приподняли, и уборщица не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было одновременно приподнять и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государству надо будет сделать, придется сделать все равно. Поэтому я хочу обратить внимание правительства на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий труда, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе большой пресс-конференции.
Президент сообщил, что решил выбрать вопрос насчет ситуации с зарплатой педагогов, когда учитель высшей категории в сельской местности получает зарплату на таком же уровне, что и уборщица этого же заведения, чтобы объяснить, как это произошло.
"Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, то есть минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули, получилось, произошло то, о чем вы пишите. МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, приподняли, и уборщица не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было одновременно приподнять и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государству надо будет сделать, придется сделать все равно. Поэтому я хочу обратить внимание правительства на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной", - сказал Путин.