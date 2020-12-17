https://ria.ru/20201217/yurist-1589709088.html
Никакого "треша": как юрист из Челябинска образовывает зрителей
Никакого "треша": как юрист из Челябинска образовывает зрителей
Юрист из Челябинска Александр Лебедев в 2020 году начал активно работать на телевидении. В своей программе он обсуждает с гостями различные юридические вопросы, РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:11
2020-12-17T16:11
2020-12-17T16:13
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Юрист из Челябинска Александр Лебедев в 2020 году начал активно работать на телевидении. В своей программе он обсуждает с гостями различные юридические вопросы, тем самым помогая зрителям разбираться в сложностях законодательства.Свой проект на челябинском телевидении практикующий юрист запустил в июне этого года. За четверть часа эфирного времени он старается разъяснять зрителям различные юридические вопросы. Александр говорит, что для каждого выпуска находит конкретные истории. Пользуясь этими примерами, объясняет, как действовать в разных ситуациях: например, как обжаловать штрафы, находить выгодные страховки и кредиты. За плечами у Александра образование юриста и управленца, деятельность в качестве депутата помощника Госдумы, работа над законами. Лебедев оказывает самые разные юридические услуги: занимается семейным правом, правами потребителей, административными делами. Говорит, что наработанный опыт и связи зачастую помогают быстрее решать вопросы, давать советы и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. По словам Лебедева, за время пандемии людей все чаще стали интересовать различные юридические проблемы, в том числе все то, что касается детских пособий или безработицы. "Многие стали обращаться, и в "ручном режиме" эти проблемы решать было сложно. Тогда я и обратился к руководству нашего местного телеканала, с которым мы нашли взаимопонимание", - рассказывает он. Сейчас работа на телевидении занимает у Лебедева 2-3 рабочих дня в неделю. Он делает еженедельную программу, а также интервью с известными людьми, в том числе специалистами по юридическим вопросам. Например, одна из последних бесед была записана с женой известного путешественника Федора Конюхова Ириной, доктором юридических наук, профессором, исследователем конституционного и международного права. На канале Александр оформлен как самозанятый. Именно этот статус позволил ему воспользоваться выгодным кредитом МСП Банка в рамках мер господдержки, предусмотренных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сумму Александр использовал для рефинансирования другого кредита, который он брал для покупки автомобиля. В ближайшее время он собирается расширять свою деятельность на ТВ: подумывает об увеличении продолжительности программы или же выпуске нового ток-шоу. Пока, помимо основной работы и телевизионной, Александр помогает благотворительному фонду "Русь", который занимается проблемами малообеспеченных семей, а также другим фондам, оказывая организации юридическую и информационную поддержку на общественных началах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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мсп банк, кредит, новости компаний - экономика
Юрист из Челябинска
Александр Лебедев в 2020 году начал активно работать на телевидении. В своей программе он обсуждает с гостями различные юридические вопросы, тем самым помогая зрителям разбираться в сложностях законодательства.
"Не подумайте, что моя программа "Юридическая мясорубка" - это какой-то "треш". Просто такое название. Ведь не всегда какие-то вопросы можно решить только с помощью юристов, например, в семейных делах зачастую нужна помощь психологов", - рассказывает он.
Свой проект на челябинском телевидении практикующий юрист запустил в июне этого года. За четверть часа эфирного времени он старается разъяснять зрителям различные юридические вопросы. Александр говорит, что для каждого выпуска находит конкретные истории. Пользуясь этими примерами, объясняет, как действовать в разных ситуациях: например, как обжаловать штрафы, находить выгодные страховки и кредиты.
"Я часто встречаюсь с героями своих программ, прошу писать зрителей, если у них возникают вопросы. Главная моя задача – это показать, как решать те или иные вопросы. А дальше очень часто наши зрители рассказывают о программе своим друзьям", - говорит он.
За плечами у Александра образование юриста и управленца, деятельность в качестве депутата помощника Госдумы
, работа над законами. Лебедев оказывает самые разные юридические услуги: занимается семейным правом, правами потребителей, административными делами. Говорит, что наработанный опыт и связи зачастую помогают быстрее решать вопросы, давать советы и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
По словам Лебедева, за время пандемии людей все чаще стали интересовать различные юридические проблемы, в том числе все то, что касается детских пособий или безработицы. "Многие стали обращаться, и в "ручном режиме" эти проблемы решать было сложно. Тогда я и обратился к руководству нашего местного телеканала, с которым мы нашли взаимопонимание", - рассказывает он.
Сейчас работа на телевидении занимает у Лебедева 2-3 рабочих дня в неделю. Он делает еженедельную программу, а также интервью с известными людьми, в том числе специалистами по юридическим вопросам. Например, одна из последних бесед была записана с женой известного путешественника Федора Конюхова
Ириной, доктором юридических наук, профессором, исследователем конституционного и международного права.
На канале Александр оформлен как самозанятый. Именно этот статус позволил ему воспользоваться выгодным кредитом МСП Банка
в рамках мер господдержки, предусмотренных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сумму Александр использовал для рефинансирования другого кредита, который он брал для покупки автомобиля.
"Машина – это мой рабочий ресурс, который просто необходим для того, чтобы передвигаться по области. Сам я живу в Челябинске, но в связи с работой приходится много ездить", – поясняет Лебедев.
В ближайшее время он собирается расширять свою деятельность на ТВ: подумывает об увеличении продолжительности программы или же выпуске нового ток-шоу. Пока, помимо основной работы и телевизионной, Александр помогает благотворительному фонду "Русь", который занимается проблемами малообеспеченных семей, а также другим фондам, оказывая организации юридическую и информационную поддержку на общественных началах.