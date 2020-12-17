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Путин заявил о возможности новых выплат на детей

Путин заявил о возможности новых выплат на детей

Власти думают о возможности новых выплат на детей, анализируют ситуацию, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:59

2020-12-17T14:59

2020-12-17T15:40

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти думают о возможности новых выплат на детей, анализируют ситуацию, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин."По поводу новых выплат - мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу", - сказал Путин, отвечая на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году.Задавшая вопрос журналистка также рассказала президенту о жительнице Башкортостана, которая не получила в ноябре-декабре выплат на девятимесячного ребенка и не знает, куда обращаться.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/semi-1589680942.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество