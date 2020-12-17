https://ria.ru/20201217/vybory-1589695904.html

Путин не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году

Путин не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году

Владимир Путин пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году. Так он ответил на на вопрос журналистов большой ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:26

2020-12-17T14:26

2020-12-17T15:44

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году. Так он ответил на на вопрос журналистов большой ежегодной пресс-конференции."Я для себя еще не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Ну а что касается стабильного развития страны, это много стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю", — сказал глава государства. По его мнению, все, что сделано в рамках внесения поправок в Конституцию, необходимо оценивать с точки зрения того, пойдет ли оно на благо страны."Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать", — заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/vybory-1589657851.html

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Путин про выборы-2024: я для себя еще не принял решение Путин про выборы-2024: я для себя еще не принял решение 2020-12-17T14:26 true PT0M25S

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владимир путин, политика