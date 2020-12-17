https://ria.ru/20201217/vstrechi-1589598269.html

Глава ПМР оценил прошедшие в Москве встречи с российскими властями

Глава ПМР оценил прошедшие в Москве встречи с российскими властями

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский выразил удовлетворение состоявшимися в Москве встречами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T00:37

2020-12-17T00:37

2020-12-17T00:37

вадим красносельский

совет федерации рф

госдума рф

приднестровская молдавская республика

москва

румыния

молдавия

тирасполь

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский выразил удовлетворение состоявшимися в Москве встречами, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Ситуация в мире меняется каждый день. Есть вопросы, сохраняющие актуальность, есть новые вызовы. Все они требуют решения, а значит, и обсуждения на самых разных площадках. Это самое обсуждение и было целью визита в Москву. Каждая из встреч важна и результативна", - приводит пресс-служба слова Красносельского.В ходе кратковременной поездки глава ПМР провел в столице России встречи с представителями Госдумы, Совета федерации, МИД и администрации президента РФ.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

https://ria.ru/20201208/moldaviya-1588091816.html

приднестровская молдавская республика

москва

румыния

молдавия

тирасполь

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вадим красносельский, совет федерации рф, госдума рф, приднестровская молдавская республика, москва, румыния, молдавия, тирасполь, в мире