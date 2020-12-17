Глава ПМР оценил прошедшие в Москве встречи с российскими властями
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
ТИРАСПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский выразил удовлетворение состоявшимися в Москве встречами, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Ситуация в мире меняется каждый день. Есть вопросы, сохраняющие актуальность, есть новые вызовы. Все они требуют решения, а значит, и обсуждения на самых разных площадках. Это самое обсуждение и было целью визита в Москву. Каждая из встреч важна и результативна", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
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В ходе кратковременной поездки глава ПМР провел в столице России встречи с представителями Госдумы, Совета федерации, МИД и администрации президента РФ.
"Обмен мнениями, возможность прямого контакта – все это позволяет донести позицию приднестровцев по актуальным вопросам. А это – и борьба с пандемией, и защита миротворчества, и необходимость возобновления полноценного переговорного процесса, и укрепление, и наращивание экономических связей, и сохранение основ и устоев Русского мира, неотъемлемой частью которого является Приднестровье", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.