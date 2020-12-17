https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html

Ученый рассказал, как можно решить проблему водоснабжения Крыма

Ученый рассказал, как можно решить проблему водоснабжения Крыма

Рациональное использование всех источников воды, сбор дождевой воды и очистка сточных вод с последующим повторным использованием является приоритетом для Крыма, РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:30

2020-12-17T17:30

2020-12-17T17:30

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Рациональное использование всех источников воды, сбор дождевой воды и очистка сточных вод с последующим повторным использованием является приоритетом для Крыма, сказал РИА Новости профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Крымского федерального университета Илья Николенко.Проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут, заявил в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что по оценкам специалистов, в прилегающих к Крыму акваториях могут быть большие запасы хорошей пресной воды."Самое важное сказано, то, о чем мы говорим длительное время, про рациональное использование существующей воды, которая у нас есть. Это талые воды, сточные воды, воды осадков, которые у нас уходят в море", - сказал Николенко.Основной задачей является сбор всех талых и дождевых вод, а также повторное после очистки использование сточных вод в Крыму, отметил ученый. Сейчас существенная часть воды сбрасывается в море, отметил Николенко. В масштабах Крыма это порядка 250 миллионов кубометров за год, добавил он.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее, что Крым и Севастополь получат около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через построенный в советские времена Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/more-1589741974.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, республика крым, общество