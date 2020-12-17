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Кондратьев рассказал, когда на Кубани улучшится водоснабжение
Кондратьев рассказал, когда на Кубани улучшится водоснабжение
Водоснабжение Новороссийска и Геленджика улучшится в следующем году благодаря реконструкции водовода и разработке месторождений пресной воды, сообщил губернатор РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:08
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новороссийск
геленджик
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Водоснабжение Новороссийска и Геленджика улучшится в следующем году благодаря реконструкции водовода и разработке месторождений пресной воды, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут решать проблему с водоснабжением Крыма, а также Новороссийска и Геленджика, где эта проблема стоит наиболее остро. Он подчеркнул, что эти вопросы стоят в планах.Ранее власти региона сообщали, что в этом году на Кубани уже завершили строительство водопровода в Успенском районе и Армавире, реконструкцию водозабора в Анапе. Кроме того, по решению главы региона выделено 10 миллиардов рублей на реконструкцию трех крупных водоводов края – Ейского, Троицкого и Таманского. Они обеспечивают водой более 800 тысяч жителей Геленджика, Крымска, Новороссийска и Ейска. В четверг было объявлено о начале строительства системы очистки воды за 132 миллиона рублей для обеспечения около 52 тысяч жителей в Белореченском районе Кубани.
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новороссийск, геленджик

Кондратьев рассказал, когда на Кубани улучшится водоснабжение

16:08 17.12.2020 (обновлено: 16:23 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Водоснабжение Новороссийска и Геленджика улучшится в следующем году благодаря реконструкции водовода и разработке месторождений пресной воды, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут решать проблему с водоснабжением Крыма, а также Новороссийска и Геленджика, где эта проблема стоит наиболее остро. Он подчеркнул, что эти вопросы стоят в планах.
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"Сейчас самая острая ситуация в Новороссийске и Геленджике. Водоснабжение этих городов в значительной степени зависит от работы Троицкого группового водопровода, который сильно изношен. В прошлом году мы приступили к его масштабной модернизации – выделили 4 миллиарда рублей из краевого бюджета. Уже ввели два новых участка, в 21-м и 22-м году введем еще три протяжённостью 36 километров. Кроме того, в Новороссийске построили две водопроводные насосные станции, в Геленджике идет разработка новых месторождений пресной воды. Эти вопросы мы закрываем за счет краевых средств. Водоснабжение этих приморских городов улучшится уже в 21-м году", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.
Ранее власти региона сообщали, что в этом году на Кубани уже завершили строительство водопровода в Успенском районе и Армавире, реконструкцию водозабора в Анапе. Кроме того, по решению главы региона выделено 10 миллиардов рублей на реконструкцию трех крупных водоводов края – Ейского, Троицкого и Таманского. Они обеспечивают водой более 800 тысяч жителей Геленджика, Крымска, Новороссийска и Ейска. В четверг было объявлено о начале строительства системы очистки воды за 132 миллиона рублей для обеспечения около 52 тысяч жителей в Белореченском районе Кубани.
 
НовороссийскГеленджик
 
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