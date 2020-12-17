https://ria.ru/20201217/voda-1589729637.html

Кондратьев рассказал, когда на Кубани улучшится водоснабжение

Кондратьев рассказал, когда на Кубани улучшится водоснабжение

Водоснабжение Новороссийска и Геленджика улучшится в следующем году благодаря реконструкции водовода и разработке месторождений пресной воды, сообщил губернатор РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:08

2020-12-17T16:08

2020-12-17T16:23

новороссийск

геленджик

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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Водоснабжение Новороссийска и Геленджика улучшится в следующем году благодаря реконструкции водовода и разработке месторождений пресной воды, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут решать проблему с водоснабжением Крыма, а также Новороссийска и Геленджика, где эта проблема стоит наиболее остро. Он подчеркнул, что эти вопросы стоят в планах.Ранее власти региона сообщали, что в этом году на Кубани уже завершили строительство водопровода в Успенском районе и Армавире, реконструкцию водозабора в Анапе. Кроме того, по решению главы региона выделено 10 миллиардов рублей на реконструкцию трех крупных водоводов края – Ейского, Троицкого и Таманского. Они обеспечивают водой более 800 тысяч жителей Геленджика, Крымска, Новороссийска и Ейска. В четверг было объявлено о начале строительства системы очистки воды за 132 миллиона рублей для обеспечения около 52 тысяч жителей в Белореченском районе Кубани.

https://ria.ru/20201216/aviabomba-1589537302.html

новороссийск

геленджик

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новороссийск, геленджик