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https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589602555.html
Pfizer прокомментировала госпитализацию американки после вакцинации
Pfizer прокомментировала госпитализацию американки после вакцинации
Фармацевтическая компания Pfizer тщательно проверит инцидент с госпитализацией медработницы в американском штате Аляска после прививки от коронавируса, передает РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:43
2020-12-17T02:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
pfizer, inc.
великобритания
аляска
сша
в мире
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Pfizer оправдалась за госпитализацию американки из-за прививки от COVID
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer тщательно проверит инцидент с госпитализацией медработницы в американском штате Аляска после прививки от коронавируса, передает CNN со ссылкой на представителя организации.Как ранее писала газета NYT, накануне у медика проявилась сильная аллергическая реакция после введения вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Неизвестно, страдал ли медработница аллергией на лекарственные препараты. Как добавляет издание, на прошлой неделе похожая реакция на вакцину проявилась у двух медработников в Великобритании.Источник телеканала в Pfizer подчеркнула, что пока в компании не располагают подробной информацией об этой ситуации. Однако, отметила она, в организации взаимодействуют по этому вопросу с властями штата Аляска.При этом в Pfizer утверждают, что в ходе клинических испытаний не выявили никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной.В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/ispytateli-1588427647.html
https://ria.ru/20201217/dezinformatsiya-1589601868.html
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коронавирус covid-19, здоровье, pfizer, inc., великобритания, аляска, сша, в мире

Pfizer прокомментировала госпитализацию американки после вакцинации

02:43 17.12.2020 (обновлено: 02:46 17.12.2020)
 
© REUTERS / Bryan WoolstonУказатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19)
Указатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© REUTERS / Bryan Woolston
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer тщательно проверит инцидент с госпитализацией медработницы в американском штате Аляска после прививки от коронавируса, передает CNN со ссылкой на представителя организации.
Как ранее писала газета NYT, накануне у медика проявилась сильная аллергическая реакция после введения вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Неизвестно, страдал ли медработница аллергией на лекарственные препараты. Как добавляет издание, на прошлой неделе похожая реакция на вакцину проявилась у двух медработников в Великобритании.
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Источник телеканала в Pfizer подчеркнула, что пока в компании не располагают подробной информацией об этой ситуации. Однако, отметила она, в организации взаимодействуют по этому вопросу с властями штата Аляска.

"Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о серьезной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках", — рассказала собеседник.

При этом в Pfizer утверждают, что в ходе клинических испытаний не выявили никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной.
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В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеPfizer, Inc.ВеликобританияАляскаСШАВ мире
 
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