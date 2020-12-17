https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589602555.html

Pfizer прокомментировала госпитализацию американки после вакцинации

Pfizer прокомментировала госпитализацию американки после вакцинации

Фармацевтическая компания Pfizer тщательно проверит инцидент с госпитализацией медработницы в американском штате Аляска после прививки от коронавируса, передает РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T02:43

2020-12-17T02:43

2020-12-17T02:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

pfizer, inc.

великобритания

аляска

сша

в мире

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Pfizer оправдалась за госпитализацию американки из-за прививки от COVID

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer тщательно проверит инцидент с госпитализацией медработницы в американском штате Аляска после прививки от коронавируса, передает CNN со ссылкой на представителя организации.Как ранее писала газета NYT, накануне у медика проявилась сильная аллергическая реакция после введения вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Неизвестно, страдал ли медработница аллергией на лекарственные препараты. Как добавляет издание, на прошлой неделе похожая реакция на вакцину проявилась у двух медработников в Великобритании.Источник телеканала в Pfizer подчеркнула, что пока в компании не располагают подробной информацией об этой ситуации. Однако, отметила она, в организации взаимодействуют по этому вопросу с властями штата Аляска.При этом в Pfizer утверждают, что в ходе клинических испытаний не выявили никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной.В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/ispytateli-1588427647.html

https://ria.ru/20201217/dezinformatsiya-1589601868.html

https://ria.ru/20201213/gonka-1588968626.html

великобритания

аляска

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, pfizer, inc., великобритания, аляска, сша, в мире