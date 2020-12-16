https://ria.ru/20201216/privivka-1589582977.html

NYT: в США медработника госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

NYT: в США медработника госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

Сильная аллергическая реакция проявилась у медработника в американском штате Аляска во вторник после прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, он был РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:09

2020-12-16T21:09

2020-12-16T21:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

аляска

сша

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сильная аллергическая реакция проявилась у медработника в американском штате Аляска во вторник после прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, он был госпитализирован, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Сообщается, что сейчас состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину, как считалось, была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.Неизвестно, страдал ли сотрудник на Аляске аллергией на лекарственные препараты, уточняет газета.В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html

аляска

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, pfizer, inc., аляска, сша, в мире