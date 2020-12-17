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Приморье потратило 14,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19 и непогодой

Приморье потратило 14,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19 и непогодой

Власти Приморья потратили 14,5 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса и ликвидацию последствий снежного циклона, сообщила председатель краевого... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:24

2020-12-17T10:24

2020-12-17T11:30

распространение нового коронавируса

последствия непогоды в приморье

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

приморский край

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Власти Приморья потратили 14,5 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса и ликвидацию последствий снежного циклона, сообщила председатель краевого правительства Вера Щербина. "Мы наполняем (резервный) фонд из разных источников, правительство РФ нам здорово помогает. Мы уже потратили из резервного фонда 14,5 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов получили из федерального бюджета. Это и коронавирус, и циклон", - сказала Щербина на радио "Владивосток FM".По ее словам, на фоне коронавируса пострадали множество отраслей, в том числе машиностроение, например, завод "Прогресс", который выпускает вертолёты.Она добавила, что министерство развития Дальнего Востока и Арктики выделило Приморью 200 миллионов рублей на закупку необходимой для борьбы с последствиями циклонов техники.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, экономика