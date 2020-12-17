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Приморье потратило 14,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19 и непогодой
Приморье потратило 14,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19 и непогодой
Власти Приморья потратили 14,5 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса и ликвидацию последствий снежного циклона, сообщила председатель краевого... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:24
2020-12-17T11:30
распространение нового коронавируса
последствия непогоды в приморье
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Власти Приморья потратили 14,5 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса и ликвидацию последствий снежного циклона, сообщила председатель краевого правительства Вера Щербина. "Мы наполняем (резервный) фонд из разных источников, правительство РФ нам здорово помогает. Мы уже потратили из резервного фонда 14,5 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов получили из федерального бюджета. Это и коронавирус, и циклон", - сказала Щербина на радио "Владивосток FM".По ее словам, на фоне коронавируса пострадали множество отраслей, в том числе машиностроение, например, завод "Прогресс", который выпускает вертолёты.Она добавила, что министерство развития Дальнего Востока и Арктики выделило Приморью 200 миллионов рублей на закупку необходимой для борьбы с последствиями циклонов техники.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
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последствия непогоды в приморье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, экономика

Приморье потратило 14,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19 и непогодой

10:24 17.12.2020 (обновлено: 11:30 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Власти Приморья потратили 14,5 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавируса и ликвидацию последствий снежного циклона, сообщила председатель краевого правительства Вера Щербина.
"Мы наполняем (резервный) фонд из разных источников, правительство РФ нам здорово помогает. Мы уже потратили из резервного фонда 14,5 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов получили из федерального бюджета. Это и коронавирус, и циклон", - сказала Щербина на радио "Владивосток FM".
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По ее словам, на фоне коронавируса пострадали множество отраслей, в том числе машиностроение, например, завод "Прогресс", который выпускает вертолёты.
"Где-то из-за того, что производственные цепочки порвались – границы закрыты, где-то комплектующие импортные, и там тоже заводы проставили в сопредельных государствах, это все сказалось на экономике и налоговых доходах. Мы потеряли 10% налоговых доходов", - отметила Щербина.
Она добавила, что министерство развития Дальнего Востока и Арктики выделило Приморью 200 миллионов рублей на закупку необходимой для борьбы с последствиями циклонов техники.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
 
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