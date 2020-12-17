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Рада отказалась назначить экс-главу "Нафтогаза" министром энергетики
Рада отказалась назначить экс-главу "Нафтогаза" министром энергетики
Парламент Украины отказался назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:15
2020-12-17T18:03
юрий витренко
нафтогаз украины
верховная рада украины
украина
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Парламент Украины отказался назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его назначение поддержали лишь 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.В свою очередь Витренко поблагодарил всех за поддержку и полезный опыт.Витренко в июле заявил об окончании работы на посту исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, причиной увольнения стало то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" перестала быть для компании приоритетом. Самым главным достижением Витренко украинские СМИ считают победу в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.Россия и Украина в декабре подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие. "Газпром" и "Нафтогаз" также заключили соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.Верховная рада Украины 4 марта назначила главой кабмина Дениса Шмыгаля, который сменил на этом посту Алексея Гончарука. Парламент также утвердил новый состав правительства, однако должность главы минэнерго остается вакантной.
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юрий витренко, нафтогаз украины, верховная рада украины, украина, в мире

Рада отказалась назначить экс-главу "Нафтогаза" министром энергетики

15:15 17.12.2020 (обновлено: 18:03 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Парламент Украины отказался назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его назначение поддержали лишь 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В свою очередь Витренко поблагодарил всех за поддержку и полезный опыт.

"Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался от помощи стране в сложное время... Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее", - написал он на своей странице в Facebook.

Витренко в июле заявил об окончании работы на посту исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, причиной увольнения стало то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" перестала быть для компании приоритетом. Самым главным достижением Витренко украинские СМИ считают победу в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.
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Россия и Украина в декабре подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие. "Газпром" и "Нафтогаз" также заключили соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.
Верховная рада Украины 4 марта назначила главой кабмина Дениса Шмыгаля, который сменил на этом посту Алексея Гончарука. Парламент также утвердил новый состав правительства, однако должность главы минэнерго остается вакантной.
 
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
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