https://ria.ru/20201217/ukraina-1589712884.html

Рада отказалась назначить экс-главу "Нафтогаза" министром энергетики

Рада отказалась назначить экс-главу "Нафтогаза" министром энергетики

Парламент Украины отказался назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:15

2020-12-17T15:15

2020-12-17T18:03

юрий витренко

нафтогаз украины

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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Парламент Украины отказался назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его назначение поддержали лишь 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.В свою очередь Витренко поблагодарил всех за поддержку и полезный опыт.Витренко в июле заявил об окончании работы на посту исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, причиной увольнения стало то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" перестала быть для компании приоритетом. Самым главным достижением Витренко украинские СМИ считают победу в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.Россия и Украина в декабре подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие. "Газпром" и "Нафтогаз" также заключили соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.Верховная рада Украины 4 марта назначила главой кабмина Дениса Шмыгаля, который сменил на этом посту Алексея Гончарука. Парламент также утвердил новый состав правительства, однако должность главы минэнерго остается вакантной.

https://ria.ru/20200221/1565078364.html

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юрий витренко, нафтогаз украины, верховная рада украины, украина, в мире