Рада отказалась назначить экс-главу "Нафтогаза" министром энергетики
15:15 17.12.2020 (обновлено: 18:03 17.12.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Парламент Украины отказался назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его назначение поддержали лишь 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В свою очередь Витренко поблагодарил всех за поддержку и полезный опыт.
"Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался от помощи стране в сложное время... Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее", - написал он на своей странице в Facebook.
Витренко в июле заявил об окончании работы на посту исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, причиной увольнения стало то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" перестала быть для компании приоритетом. Самым главным достижением Витренко украинские СМИ считают победу в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.
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Россия и Украина в декабре подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие. "Газпром" и "Нафтогаз" также заключили соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.
Верховная рада Украины 4 марта назначила главой кабмина Дениса Шмыгаля, который сменил на этом посту Алексея Гончарука. Парламент также утвердил новый состав правительства, однако должность главы минэнерго остается вакантной.