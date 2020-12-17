https://ria.ru/20201217/ukraina-1589676367.html
Путин рассказал, почему затянулся процесс решения конфликта в Донбассе
Путин рассказал, почему затянулся процесс решения конфликта в Донбассе
Украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов и процесс замирает, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:28
2020-12-17T13:28
2020-12-17T14:40
донбасс
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
украина
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов и процесс замирает, заявил президент РФ Владимир Путин."Они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, на большинство избирателей, приходящий кворум на голосование, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы. Не хватает, наверное, политического мужества, и процесс замирает", - указал российский президент.Так же, по его словам, происходит и сейчас.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин про украинских руководителей: приходят с лозунгами прекращения конфликта, а потом процесс замирает
Путин про украинских руководителей: приходят с лозунгами прекращения конфликта, а потом процесс замирает
2020-12-17T13:28
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PT1M39S
РИА Новости
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донбасс, владимир путин, украина, политика