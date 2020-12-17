https://ria.ru/20201217/ukraina-1589676367.html

Путин рассказал, почему затянулся процесс решения конфликта в Донбассе

Путин рассказал, почему затянулся процесс решения конфликта в Донбассе

Украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов и процесс замирает, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:28

2020-12-17T13:28

2020-12-17T14:40

донбасс

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

украина

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов и процесс замирает, заявил президент РФ Владимир Путин."Они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, на большинство избирателей, приходящий кворум на голосование, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы. Не хватает, наверное, политического мужества, и процесс замирает", - указал российский президент.Так же, по его словам, происходит и сейчас.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин про украинских руководителей: приходят с лозунгами прекращения конфликта, а потом процесс замирает Путин про украинских руководителей: приходят с лозунгами прекращения конфликта, а потом процесс замирает 2020-12-17T13:28 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, владимир путин, украина, политика