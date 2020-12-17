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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/turizm-1589686392.html
Путин рассказал, когда Россия откроет границы с другими странами
Путин рассказал, когда Россия откроет границы с другими странами
Россия откроет свои границы с другими странами, как только "позволят врачи", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:58
2020-12-17T14:46
туризм
россия
санкт-петербург
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
новости - туризм
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия откроет свои границы с другими странами, как только "позволят врачи", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.При этом президент отметил, что сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация дала возможность для развития внутреннего туризма."У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 25 миллиардов долларов в год в 2019 (году – ред.), 35 миллиардов долларов. Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово", — добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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туризм, россия, санкт-петербург, новости - туризм, владимир путин, общество

Путин рассказал, когда Россия откроет границы с другими странами

13:58 17.12.2020 (обновлено: 14:46 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия откроет свои границы с другими странами, как только "позволят врачи", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.
При этом президент отметил, что сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация дала возможность для развития внутреннего туризма.
"У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 25 миллиардов долларов в год в 2019 (году – ред.), 35 миллиардов долларов. Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово", — добавил Путин.
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