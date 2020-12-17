https://ria.ru/20201217/turizm-1589686392.html

Путин рассказал, когда Россия откроет границы с другими странами

Путин рассказал, когда Россия откроет границы с другими странами

Россия откроет свои границы с другими странами, как только "позволят врачи", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:58

2020-12-17T13:58

2020-12-17T14:46

туризм

россия

санкт-петербург

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

новости - туризм

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия откроет свои границы с другими странами, как только "позволят врачи", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.При этом президент отметил, что сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация дала возможность для развития внутреннего туризма."У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 25 миллиардов долларов в год в 2019 (году – ред.), 35 миллиардов долларов. Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово", — добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201130/rosturizm-1586923374.html

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