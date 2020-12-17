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В Совфеде оценили идею "составлять списки для арестов" для снижения цен
В Совфеде оценили идею "составлять списки для арестов" для снижения цен
Цены на продукты нужно регулировать исключительно экономическими методами, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:18
2020-12-17T11:18
россия
валерий рязанский
владимир жириновский
продукты
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Цены на продукты нужно регулировать исключительно экономическими методами, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что для снижения цен на продукты нужно "составлять списки для арестов".В качестве примера он предложил посмотреть, какое сейчас количество заключенных в России. "Вот и ответ на ваш вопрос", - заключил парламентарий.Российские производители и ретейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, рост стоимости которых обратил на себя внимание властей страны. Участники соглашений заявляют о готовности соблюдать их и указывают, что цены на продукты уже стали снижаться.Подписание соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар - часть мер правительства РФ по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
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россия, валерий рязанский, владимир жириновский, продукты, экономика

В Совфеде оценили идею "составлять списки для арестов" для снижения цен

11:18 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Цены на продукты нужно регулировать исключительно экономическими методами, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что для снижения цен на продукты нужно "составлять списки для арестов".
"Цены нужно регулировать только экономическими мерами", - сказал Рязанский РИА Новости.
В качестве примера он предложил посмотреть, какое сейчас количество заключенных в России. "Вот и ответ на ваш вопрос", - заключил парламентарий.
Молодой человек в магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Российские производители и ретейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, рост стоимости которых обратил на себя внимание властей страны. Участники соглашений заявляют о готовности соблюдать их и указывают, что цены на продукты уже стали снижаться.
Подписание соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар - часть мер правительства РФ по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
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После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
 
РоссияВалерий РязанскийВладимир ЖириновскийПродуктыЭкономика
 
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