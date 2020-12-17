https://ria.ru/20201217/shkolniki-1589614921.html

Власти Москвы рассказали о формате новогодних мероприятий для школьников

Власти Москвы рассказали о формате новогодних мероприятий для школьников

Предновогодние мероприятия для учащихся 1-5 классов и дошкольных групп в Москве будут организованы только в рамках одного класса или группы без присутствия... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:13

2020-12-17T09:13

2020-12-17T09:19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Предновогодние мероприятия для учащихся 1-5 классов и дошкольных групп в Москве будут организованы только в рамках одного класса или группы без присутствия родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования."Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции остается одной из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому новогодние утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся 1-5 классов и воспитанников дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей", - рассказали в пресс-службе.Родителям предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции, добавили в департаменте.Новогодние мероприятия для школьников 6-11 классов в Москве пройдут в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования."Для учащихся 6-11 классов новогодние мероприятия проведут в дистанционном режиме", - сообщили в департаменте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://sn.ria.ru/20201209/shkolniki-1588337921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество